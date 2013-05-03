《热点透视》韩国经济陷入困境 需要货币政策助一臂之力

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 王冠中
路透新加坡5月3日 - 韩国央行没有更积极降息是大错特错。日圆贬值和全球需求低迷，正冲击着现代汽车(005380.KS)和浦项钢铁(005490.KS)等韩国出口商。尽管来自中国的需求仍在成长，对欧洲出口却下滑，而对美国出口则是呈现停滞。(参看相关图表请点选：link.reuters.com/bux77t)
韩国央行最后一次降息是在去年10月，将基本利率(base rate)调降0.25个百分点至2.75%。在那之后，通胀率稳步减缓，目前仅在略高于1%，远低于央行的2.5-3.5%目标区间。在投资低落，且消费者仍与现有债务搏斗之际，很难见到国内需求骤增。平均家庭债务在2012年升至相当于可支配所得的136%，为九年高点。
政府正透过在今年增加19万亿韩元(170亿美元)支出来提振经济。根据汇丰，尽管该刺激规模是2009年以来最大，但只让官方对2013年国内生产总值(GDP)成长率的预估2.3%提高了0.3个百分点。同样地，其他近期相关努力，如让国营机构为中小型出口商提供额外100亿美元低利贸易融资，也不太可能带来太多助益，因为韩国的集团企业势力太过强大。
支持央行强硬立场的唯一理由就是，尽管物价压力极小，韩国仍预期未来通胀率会达到约3%。不过话说回来，这一年多来，对于通胀的预期一直都高于实际的物价增幅。
韩国央行七人货币政策委员会仍有可能在5月9日的下次会议上接受降息的提议--该提议在4月以一票之差遭否决--不过，这仍不是必然会实现的结果。要避免物价开始下滑，现在是提出因应货币政策的好时机。否则，日本摆脱通缩的泥淖后，可能就轮到韩国步上其后尘。(完)
(译文审校 孙茉莉)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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