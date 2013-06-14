《热点透视》中国IPO新政两害相权取其轻

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen 编译 蔡美珍
路透香港6月13日 - 中国证监会决定两害相权取其轻，为首次公开发行(IPO)开闸。新股发行体制的改革新规，或许会促使企业压低新股定价。而这会让投资人更加相信，确保股价只涨不跌是政府当局的责任。这种激烈的作法或许是恢复对中国股市信心的唯一方法。
证监会6月7日刊登“关于进一步推进新股发行体制改革的意见（征求意见稿）”，其中涵盖了合理改革及争议性措施。合理改革部分包括了为机构投资者保留新股网下配售比例。比起“炒新”的散户，这应该有助于改善股权稳定性。此外，发行人及中介机构涉及造假上市者，最高三年内不再受理该发行人的股票发行申请，这应该也能确保减少企业弄虚造假而能上市的情况。
较具争议性的，则是限制既有股东何时可以售股的规定。控股股东、董事、高管人员所持股票在锁定期满后两年内，减持价格应不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少六个月。
这些规定看起来是为了让新股投资人相信，新股发行不会只变成原始股东圈钱套现的工具。但问题在于许多公司将有强烈诱因故意过度压低发行价，好让股票上市交易后比较有上涨的机会。投资人或许会得出结论，认为新股绝对会上涨。
这种规定绝不会出现在一个发展成熟的股市。但中国股市离成熟还很遥远。低估值及数起重大造假欺案，导致IPO暂停：从去年11月以来，中国股市没有任何中国企业新股挂牌上市。根据中国人民银行的数据，去年股票融资只占中国社会融资规模的1.6%。当投资人深信市场遭到恶意操弄而不利自己时，朝有利投资人的方向明确地修改游戏规则，或许是拉拢投资人重新归队的必要手段。(完)
(译文审校 王冠中)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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