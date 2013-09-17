《热点透视》拉丁美洲有比美联储升息更需担心的问题

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 戴素萍/张若琪
路透纽约9月16日 - 比起美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能升息，拉丁美洲有更多需要担心的事。经济成长率下滑的情况有可能蔓延的问题。热点透视互动式分析显示，委内瑞拉和巴西最为脆弱，墨西哥和阿根廷则较为轻微。
根据就在全球金融危机开始前以来的八项恶化指标(这是热点透视先前评估亚洲经济体而发展出来的)，对包括美国和加拿大在内的美洲九个体进行评比分析。对投资人而言，最急迫的担忧是国内生产总值(GDP)下滑。亚洲最大的问题--贸易收支，在拉丁美洲较不需要担心，因为自从2007年以来，贸易收支之所以恶化，尤其是秘鲁和智利，主要是反映了该年大宗商品泡沫的破灭，这并不是一直需要担忧的状况，尽管美联储紧缩政策可能会造成进一步的伤害。
把八项评比摆在一起看，最脆弱的南美经济体是委内瑞拉。这并不令人意外，因已故总统查维斯的政策有损经济，而其后继者却大都萧规曹随。巴西和秘鲁排名第二和第三脆弱，同样面临着全球经济下滑带来的风险，不管这是不是由美联储造成的。
意外的是，综合各项因素评比，经济根基相对最稳(相对脆弱程度最低)的却是阿根廷。总统费尔南德斯的政府因之前的债务重整合法性问题，深陷纽约一桩法律官司的困境中；且该国经济政策只能用怪异来形容。不过阿根廷的一个强项是其本币的竞争力，以贸易加权为基础，自2007年以来阿根廷披索贬值16%，委内瑞拉货币则升值24%。阿根廷净财富增加虽被视为一个强项，但恐怕也只是一场假象，因为该国部分是透过没收外国人资产和打击外国投资人，来实现净财富的增长。
除智利外，分析中的所有国家(包括美国和加拿大)自2007年以来实质增长率均下降。这项统计显示，拉丁美洲后续可能更为艰困--其中又以委内瑞拉、阿根廷和巴西的分数最差，显示经济停滞或恶化。
最后，自2007年以来美国民间部门的努力已使得债务相对于GDP之比降下来，与此同时，加拿大和多数拉美国家则面对信贷泡沫，其中巴西最为严重。若美联储政策引起利率上升，可能升高这方面的危险。另一方面，美国政府债务大幅攀升，加拿大亦然，只是程度没那么严重；拉丁美洲国家举债程度则没那么高。
整体而言，随着美联储数年宽松货币政策逐渐退场、引导着全球市场，委内瑞拉经济陷入窘境的风险最高。巴西若是不进行彻底改革，也可能走上这条路；秘鲁则是受本币暴涨和贸易逆差扩大的打击。而墨西哥由于邻近经济复苏中的美国，因此经济状况似乎还不错；阿根廷则以剥削外国投资人为代价，为本国争取到一些时间。
拉丁美洲各国的决策制定者需持续留意美联储。但该区域的政治问题，及和亚洲比起来各国间同质性较高，也使拉美面临另一些方面的风险。
浏览相关图表，请点选(link.reuters.com/nam23v)；(link.reuters.com/xen62v)。(完)
(译文审校 艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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