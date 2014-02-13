《热点透视》联想希望重演收购扭亏神话 但这次没那么容易

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby 编译 李春喜
路透香港2月13日 -联想(0992.HK)希望历史能够重演。2005年，这家中国科技公司收购IBM(IBM.N)亏损的ThinkPad业务并加以整顿，使自己跻身国际舞台。这次收购摩托罗拉移动也面临类似的挑战，而上升空间却没那么大，因为这家美国手机生产商只是个小角色，而且营收在下滑。
当初联想收购时，IBM的PC(个人电脑)业务处于亏损，但营收却在增长。Gartner数据显示，其PC出货量当时在全球排名第三。联想通过内部制造等措施控制成本，使该业务扭亏为盈。即便那样，联想也用了两年时间才使每股盈余超过收购前的水平。
摩托罗拉移动的惨淡状况使扭亏神话重演变得愈发不可能。Canalys数据显示，2013年该公司在全球售出700万部手机，相比于全球近10亿部的销售量，简直少得可怜。自被谷歌(GOOG.O)收购后，摩托罗拉移动的营收萎缩，过去两年税前亏损达20亿美元。此外，联想在收购摩托罗拉移动一周前收购了IBM不赚钱的服务器(伺服器)业务，还要为整合该项业务而分神。
联想首席执行官(CEO)杨元庆承认，这些收购短期内将影响到公司的盈利能力，不过他表示，两项业务在“几个季度”之后均可以重返盈利。这是对摩托罗拉品牌的持久影响力抱有很大信心。
联想不打算进一步裁员，还将接管在美国德州的一家工厂。这意味着联想必须扭转营收下滑的势头，并在生产方面找到节约成本的办法。能否做到这一点还是个未知数，因为联想自身手机业务的利润率比PC低得多。
联想这两笔收购花费多达52亿美元，但与上次收购IBM的PC业务相比，算不上大手笔，上次收购使联想的营收增长了三倍。根据热点透视的计算和Eikon数据，如果联想去年就拥有这两项业务，营收会增长23%。
不过，如果“Moto(摩托罗拉)”品牌不能在中国带来新的营收，改造它可能需要更长时间，成本也会超出联想的预期。(完)
(译文审校 郑茵)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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