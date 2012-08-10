《热点透视》如何还Libor一个真实的面貌

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay/Agnes T. Crane 编译 程琳/白云

路透伦敦/纽约8月9日电---伦敦银行间拆放款利率(Libor)变成了肮脏的字眼.试图操纵Libor已经把三名巴克莱高层拉下马.而这一事件还可能进一步发酵,监管者需尽快改革才行.

可惜不能选择抛弃Libor.这个利率已经深深扎根于全球金融架构中,成为逾350万亿(兆)美元衍生品合约与贷款的指标利率,任何企图弃用该利率的尝试,都可能招致灾难性後果.这意味着监管者只能对现有的东西做出改变.

每天都有一组银行报出自己估计能够得到的同业拆借利率,以此为基础得出Libor.在英国银行业者协会管理下,这些银行每天提交10种货币的150个利率报价,期限从隔夜到一年期不等.汤森路透将这些报价编入表格,去掉最高与最低值,得出平均数,既为官方Libor.

这种方法存在两个问题,巴克莱(BARC.L)正是利用了这两点.首先银行提交的报价只是最佳估计值,这就带来了交易员试图操纵该利率的风险.其次是在市场紧张期间,银行有低报利率的动机,这样可以避免自己看上去陷入了麻烦.

要改革,首先应该确保银行报出的利率是基於真实交易,而不是估计.这样一来,交易员或高层就更难操弄报价了.

但使用真实数据,又会带来市场恐慌期间会造成什麽影响的问题.如果像2008年信贷紧缩或现在欧元区部分国家那样,银行彼此借不到钱,那麽能提交报价的银行就寥寥无几了.就算市场平静时,这个问题仍有可能存在:有些利率,例如瑞典克朗较长期拆借利率,并不总是有足够的交易量能真正代表其水平.另外近几年来,银行间市场上很大一部分都已经从无担保变为有担保借款.

但这个问题并非克服不了.其它指数,比如普氏(Platts)指标油价的计算,在出现部分油品交易量暂时减少的情况时,会仅限於采用交易量较大的油品实时数据.这与纽约联邦储备银行2008年提出的建议雷同,当年该联储推荐计算Libor时仅采用流动性最佳的几档利率.据市场消息人士称,很多衍生品合约不管三七二十一,一律以三个月期Libor为基准来定价.

如果就连流动性最佳的利率品种交易量都骤减,Libor监督方仍将会遇到问题.在那种情况下,或许可行的解决之道是采用前一周或两周的平均拆借利率为基础计算Libor.要判断该在哪个时点采用历史数据,而非实时数据计算Libor是件棘手而又有争议的问题.但这个机制有助於解决波动市况导致的暂时性问题,压缩银行提交人为压低的利率的空间.

另一有助於洗脱Libor污名的方法是,只公布计算Libor时确实用到的那些银行利率,但不公布最高和最低利率.这样一来,市场就不知道利率没被采用的银行是提交了一个较高利率还是较低利率.

另一需要改革的关键点是监管.英国银行业者协会(BBA)的自我调节机制一直存在严重纰漏.显而易见的补救之道是让英国新成立的反对滥用市场支配地位行为的机构--金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority,FCA)参与监管.该机构可在监管委员会占据一席,负责监督Libor利率提交事宜,或者干脆不看整个行业,直接向提交利率的银行问责.

如果觉得某家银行的利率有问题,FCA可以拿这家银行是问,要其作出解释.该机构还可以随机抽查,要求银行提供支持所提交利率的数据.建立交易数据库让复查已提交利率的工作更容易进行,因此也能帮助重树信誉.

久而久之,Libor的问题也许能自愈.投资者可能会转而采用其它指标利率用於贷款和衍生品定价.但这个过程的实现将需要多年时间,使得调整Libor成为头等要务.已被委任为FCA执行长的Martin Wheatley将在8月10日发表论文介绍他的初步构想,全球银行监管官员亦将在9月讨论这个问题.这次,他们可不能再手下留情了.(完)

--译文审校 孙茉莉

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