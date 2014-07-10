《热点透视》别听信低利率的预言

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 蔡美珍/王冠中

路透伦敦7月9日 - 未来新的正常利率水准会低于以前的正常水准吗？一个主流看法正在快速形成，认为隔夜利率经过好几年的近零水准后，接着将有一段时间，以过去几十年的标准而言，借贷成本将维持相对低档。这个新共识反映在金融市场上：30年期美国公债收益率今年已经由4%跌至3.4%。但这个共识的基础薄弱。

当然，央行官员的预测说法应该要打点折扣。当美国纽约联邦储备银行总裁杜德利和英国央行总裁卡尼都说，他们不预期隔夜利率会回到过去平均水准时，一部分是因为他们在提出相当长期的前瞻指引。他们希望防止对未来利率上升的担忧影响当前的经济活动。

但杜德利和卡尼的说法并非空穴来风。就像瑞银集团分析师预测，发达国家10年期公债收益率的高点将在3-4%，他们的根据来自一个基本的金融理论：均衡利率水准就是名目经济成长率。

简单讲，这表示当经济运作良好时，隔夜利率将会等于实质成长率及通胀率的加总。长期贷款及风险较高贷款需要更高的收益率，以补偿不便及潜在损失。

但这个理论面临三个重大问题挑战。首先，它过度依赖对于知识及行为的不切实际假设。根据这个理论，投资人应该要能够预测通胀率及经济成长率的未来走势，而且能够冷静运用他们的知识，决定出零风险的利率水准。

经济分析师通常会为自己的不合理假设做辩护，称该理论可以得出正确的预测。而这也带出了第二个问题：证据并未强力支持此观点。

在通胀率和GDP得到准确测量之前，是无法很好地测试这项理论的，二战过后多数发达国家都存在无法精准衡量这两大指标的情况。自那时起，各天期债券的收益率都大致与最近的通胀率连动。然而，这项关联太不精确，以致于无法看出较通胀率变动小许多的实质成长率能否真的带来影响。

最后，就算该理论有些参考性，但实际上仍毫无用处。要成为未来利率的指引，需要能准确预测通胀率和成长率。但这个理论得出的都只是猜测。实际上在1960年代和1970年代间，几乎没有人成功预测到通胀率的上扬。同样也很少有人预测到后来通胀下降的严重程度和持续时间。当时的央行也没比外界的经济分析师精明到哪去，因此没有理由认为现在的央行能够做出更准确的预测。

若如理论所言，实质成长率和利率水平息息相关，围绕这点的不确定性几乎也一样很大。经济扩张的实际速率很难测量，预测起来就更难了。

总而言之，水晶球本身都一团模糊，又何从谈起去预测未来。低利率预言也许听上去自信满满，但大家不应太过当真。实际上，它们是在认定当前通胀下滑和低成长景况将长期持续的假设前提下得出的预测。

长期公债收益率肯定有可能会落在3%左右或更低水准。但未来情况或许与前些年不同。上个世纪期间，全球经济数数表现得让专家们跌破眼镜。因此通胀率很有可能会上扬，投资人也很有可能找到其他理由推高收益率。这么看的话，新的正常利率水平有可能为5%，甚至更高。(完)

(译文审校 白云)

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