《热点透视》欧洲央行LTRO贷款偿还行动是值得冒险的赌注

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay 编译 蔡美珍
路透伦敦1月25日 - 偿还欧洲央行长期再融资操作(LTRO)贷款毕竟还是值得冒险一试的赌注.欧洲银行业者2011年在第一次实施LTOR时,向欧洲央行借入了4,890亿欧元三年期贷款,现在决定提前偿还大约四分之一多一点,比市场预期来得多.体质较弱的银行继续依赖欧洲央行的低息资金,将必须承受负面形象的压力,这个危险性是存在的.但如果危机再度浮现,欧洲央行还有好几个对策可以选择.
某种角度而言,LTRO已经达成使命.银行业者能够在2011年12月借入4,890亿欧元,并且在两个月后再借入5,295亿欧元,为避免爆发灾难性信贷紧缩帮了大忙.欧洲央行放宽抵押品规定后,一些情况危急的银行顺利取得资金,得以继续存活.一些体质较好、但仍然借入这笔流动性以防万一的银行业者,则将资金存到欧洲央行.
准许银行业者现在提前偿还的最大风险在于污名效应.当那些体质最好的银行炫耀自己能够偿还之际,市场注意力将聚焦于那些为了生存而仍在使用LTRO资金的银行.这些银行的处境将因而更加艰难.它们在市场融资的成本可能上升,更难恢复正常状态.
但欧洲央行同意银行提前偿还贷款是正确之举.那些没有动用这些流动性的银行,仍然必须为这笔资金付出50-75个基点的代价--也就是LTRO利率与资金停泊于欧洲央行的利息之差.这些省下来的利息,银行可以用来充实资本金缓冲.而偿还贷款所展现的财务实力,可以说服投资人让银行享有更低廉的融资成本.
以系统性风险的角度来看,这样做也是利大于弊.银行偿还贷款之后,欧洲央行的资产负债表将缩小,欧洲央行在银行体系不良抵押品的曝险将降低.在LTRO措施实施前的一大风险,就是一家大型银行可能垮台,并连带拖累母国主权财政,而这个风险已经稍微降低了.欧洲央行宣布买债计划之后,LTRO扮演的角色变得没那么关键,同时,欧元区也已经正视建立银行联盟的必要性.
不过欧洲央行仍然面临一个问题.现在投资人会预期,只要银行业一发生问题,欧洲央行就会大量提供流动性援助.这会有损欧洲央行担任欧元区银行监管机构的效能.不过,整体而言,降低欧洲央行的曝险,仍然是件好事.(完) (译文审校 高琦)
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