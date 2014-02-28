《热点透视》澳门博彩股利好出尽 目标高远不容有失

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby；编译 朱晓军
路透香港2月28日 -澳门博彩业类股已经利好出尽。一场建设热潮将提高这个中国赌城的接待能力。但是要想证明其高估值的合理性，博彩业者不仅需要招徕更多顾客，还要鼓励他们在赌桌上多多花钱。一旦增长放缓或是竞争加剧，都会让博彩股的高市盈率经受考验。
澳门这块昔日的葡萄牙殖民地，其城市空间正在逐步耗尽。2013年有2,900万游客到访澳门，尽管其中一半以上都是一日游，但酒店仍然人满为患。所以，赌场正在加紧扩建。根据拉斯维加斯金沙公司(Las VegasSands)(LVS.N)数据，到2018年前，澳门四星和五星级酒店的房间总数将增长40%。
去年，澳门六家注册博彩业者共揽得约3,210亿港元(414亿美元)收入。如果从游客那里获得的收入能与酒店接待能力同步增长，到2018年收入将达到4,500亿港元左右。按照约21%的行业利润率计算，博彩业未计利息、税项、折旧及摊销前的利润(EBITDA)总计将达到近950亿港元。
不过投资者希望澳门博彩业能有更好表现。据Eikon估算，总收入最早将在2016年达到5,060亿港元。此外，EBITDA总利润率预计升至24%。
这意味着赌场不仅要吸引更多游客，还要设法从他们身上获得更多收入和利润。要做到这一点，它们可能要更多地吸引那些自行前往澳门的游客，而非通过领取补助的赌场中介来组织旅游团。据金沙公司估计，所谓的大众市场游客去年占澳门博彩业总收入的三分之一，但贡献了三分之二的营业利润。
不过，很多环节都可能出错。如果游客数量增长放缓，赌场接待能力将会过剩，因而不得不加强竞争来争夺业务。日本等地的新赌场可能会吸引走澳门的常客。若新酒店的建设或人员不能按时到位，收入预期也会让人担心。
澳门的博彩业者还是有可能实现其高远的目标预期，但是他们的股价太高，因此不能有一点闪失。六家上市博彩股当前估值都达到2016年预估EBITDA的九倍多。它们要想获得满意的盈利，真得颇费一番力气。(完)
(译文审校 郑茵)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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