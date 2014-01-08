《热点透视》马多夫一案突显摩根大通首席执行官领导无方

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Reynolds Holding/Antony Currie 编译 张明钧

路透1月8日 - 摩根大通(JPM.N)为了马多夫(麦道夫/BernardMadoff)诈欺案付出了24亿美元和解金，为首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)所处境地又蒙上了一层遮羞布。含周二的和解金在内，摩根大通过去两年为不当行为所付出的代价已经达约250亿美元，比其他竞争对手都要来得多，然而不止于此的是，这也是摩根大通独有的特别灾难。

包括迪蒙所掌管的银行在内，许多银行都为了兜售有毒抵押贷款、操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)及其他逾矩行为遭到处罚。还有多家银行卷入马多夫丑闻，遭受害人委任管理人IrvingPicard控告未善尽把关职责。这些银行和摩根大通一样，成功地运用法律技巧、也就是引用委任管理人无诉讼能力的理由，让这些诉讼遭到驳回。但摩根大通是唯一一家遭到进一步刑事指控的业者。

多位联邦检察官表示，摩根大通作为马多夫主要往来银行22年期间，对于马多夫以十亿美元计的诈欺行为视而不见。诉状中详细列出该行员工甚少质问其银行帐户的现金进出。他们的确有进行少数几次的质问，但其目的只是为了收回部份支息，罕有其他作为。

一开始是投资银行部门提出质疑，但那也是2007年以后的事。然而就算当时投行部门在丑闻炸开恰好一年之前缩减曝险，英国员工的作为较美国本土员工更为积极。在此同时，那些负责马多夫帐户的职员仍若无其事地继续为之。

或许值得记上一笔的是，摩根大通的雄厚财力，以及迪蒙在危机爆发后对于监管机构的公开批评，导致该行在多项和解中必须付出更高代价，包含向美国通货监理局(OCC)及Picard支付的金额在内，该行为了马多夫案付出的代价逼近24亿美元。

不过这起案件揭露了摩根大通更为可鄙的行为：缺乏良好反洗钱保护措施到了一个夸张的地步，监管松散，而各部门对内及对外的沟通更是一团糟。和其他违规行为不同的是，贪婪看来并非扮演一个重要因素--管理马多夫的现金帐户并不是什么赚大钱的事业。

但是迪蒙没有发现该行与史上最恶劣金融罪犯存在业务关系，让他的领导增添更多耻辱。(完)

(译文审校 于春红)

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