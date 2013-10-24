《热点透视》市场低估大宗商品超级周期结束的冲击效应

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 蔡美珍

路透芝加哥10月23日 - 对于那些经营矿山重型工具设备的企业而言，持续10年的大宗商品超级景气周期的结束，绝对无法轻松渡过。但卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)的困境透露出，业界及分析师都低估了这波景气下滑的严重程度。

卡特彼勒公布季度获利连续第四季低于市场预期后，股价重挫逾6%。但卡特彼勒及同业对手的市盈率目前仍位于反映景气即将复苏的水位。这是执迷不悟。

经过10年的疯狂扩张后，大型矿商目前进入俭约模式。许多数以10亿美元计的项目纷纷遭到缩减或搁置。必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、力拓(RIO.L)(RIO.AX)及英美资源集团(AAL.L)的新任领导人都在大砍资本支出计划以安抚股东，从而告别景气大好年代的铺张风格。嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)执行长格拉森博格也在大刀阔斧力行节支。固然有少数例外--力拓继续推进澳洲Pilbara的数十亿美元扩张项目。但整体而言，矿商现在把更多心力放在提高生产力，而不是开发新矿山。

这波减少支出、尽量利用既有资产的新趋势，成为重型设备厂商狂欢之后一次惨痛的宿醉。卡特彼勒指出，在它利润最高的资源业务方面，新订单仍然“非常少”，尽管整体全球矿产呈现上升。零部件更换的销售，通常是景气黯淡时支撑获利的缓冲力量，然而这方面表现也不够理想，卡特彼勒表示，一部分是因为矿商延后例行维护所致。

照理说，原物料需求上升，以及当前新订单枯竭的情况，到最后应该会见到设备需求出现反弹。但投资人似乎认为复苏之日已经不远：根据路透资料，卡特彼勒、同业对手MetsoMEO1V.HE及Joy Global(JOY.N)的股价与未来12个月获利之比都在12-14倍水准。这高于去年年中时的6-8倍水准。

在典型的景气滑坡阶段步入尾声、企业获利偏低时，这种股价走势或许合理。但以卡特彼勒获利再度逊于预期，并预期明年营收大致持平的情况，重型设备产业看来还要疗伤止痛好一段时间。(完)

(译文审校 高琦)

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