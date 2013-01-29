《热点透视》金融市场的新年狂欢有过度之嫌

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撰稿/Agnes T. Crane/编译 石冠兰

路透纽约1月28日 - 金融市场的新年火热局面似乎有些过度了.标普500指数上涨5%,投资者砸向股票的资金规模创纪录高位,而美国公债收益率(殖利率)接近2%.但财政悬崖危险仍可能伤及经济,且至少一项投资动机可能会逐渐消失.

市场有理由乐观.根据汤森路透I/B/E/S,已公布业绩的标普500指数成份企业中,有三分之二超过获利预估.再加上国会决定保留多项布什时期的减税政策,都有助于鼓舞散户投资者.本月散户投资者向股票共同基金和上市交易基金注入创纪录高位的550亿美元.

上一次资金流入触及历史高位是在2000年2月,当时经济增速达到了7%.那当然不是今天的情形.法国巴黎银行认为美国经济2012年第四季增长率仅为1.3%,而今年前三个月增速或仅为1.0%.

这主要是由于国会尚未完全脱离财政悬崖.国防预算削减加上两个百分点的薪资税增幅将大大拖累经济,可能削减产出近一个百分点,该行预计.

除非经济出现决定性扭转,否则美国人不太可能过于频繁动用其现金储备.根据美联储数据,今年前两周储户是从商业银行取出了760亿美元.但这是在12月财政悬崖期限前他们大量储蓄之后.这意味着,投资者只是对事态没有更趋恶化而感到安慰.

另外,一项无息账户政府担保计划的终结也可解释为什么一些储户决定将长期休眠的资金投入使用.美联储的货币宽松也扮演了一定角色,理柏数据显示,通常在股市好转时失去投资者的债券基金过去三周膨胀近132亿美元.