《热点透视》市场对欧元的担心缺乏充足理由,但有警醒效果

标题新闻：德国敦促欧盟针对美国计划向欧盟五国征收钢板进口税的做法向WTO提出申诉
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas; 编译 程琳
路透伦敦2月5日 - 恐惧可以是有帮助的.它可以提升一个人的肾上腺激素水平,使人精力和警觉性倍增.在政治经济学中,它可以推动领导人不畏艰难采取行动.最近欧洲金融市场上的紧张情绪,或许就传递出这种有利信息,即便这种紧张基本上毫无根据.
市场近期涨幅还是保住了一大半.从7月1.21美元涨到1.36美元的欧元,仅仅是跌到了1.35.西班牙10年期公债收益率(殖利率)虽然从4.9%涨到5.45%,但去年7月以来可是跌离了7.7%的高位.此外富时Eurofirst股市指数去年6月初之后大涨了23%,最近2%的跌幅也微不足道.
欧洲总有坏消息在蠢蠢欲动.每个国家各有其微妙的政治局势,要实现财政状况可持续与银行体系统一监管,仍需取得很大进展.最近让人担心的是西班牙和意大利,前者是因为首相贪腐丑闻有让执政瘫痪的风险,后者是因为本月大选可能让前总理贝鲁斯柯尼重掌政权.
由于西班牙当前推行的财政和改革计划并未遭到反对,对西班牙的担忧似有过分夸大之嫌.而贝鲁斯柯尼如若重登总理之位,则确实让人头痛,但意大利对欧洲伙伴和欧洲央行的依赖也不会因此有分毫减弱.贝鲁斯柯尼或许会说些让人摸不着头脑的话,但他最终还是会遵循官方立场.
简言之,尽管西班牙和意大利可能会影响欧元,但这并非出自他们本意.这两国领导人对欧洲央行总裁德拉吉和德国总理梅克尔保持欧元区完整的意愿基本是持欢迎态度的,而这种意愿正是市场上涨背后的动力,并且现在依然存在.
不过也没有理由就此安心.在问题最严重的几个国家,经济仍不见增长,许多长期才能见效的改革方案不受欢迎,选民焦躁不耐.对考虑政策转弯的政界人士或央行官员来说,市场提醒他们投资者信心有多么脆弱,是很有帮助的警示.(完) (译文审校 蔡美珍)
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币随中间价微收跌 * 美指反弹提振客盘购汇需求 * 清明小长假临近交投兴趣不高 * 中美元首会晤前汇市料基本稳定 (新增评论和收盘报价) 路透上海3月31日 - 人民币兑美元即期周五随中间价微收跌，主因美指连续反弹。交易员称， 美指重返100关口提振了部分客盘需求，汇价短暂跌破6.90元，但清明小长假临近，自营机构交投兴趣寥寥， 成交明显缩量。 他们并指出，下周中美元首将举行会晤，在此之前人民币料缺乏调整空间，避免给会晤带来更多负面解读 ；预计短期美指和人民币都不会有方向，只是美指的弹性大一些，人民币的弹性小一些而已。 “马上过节了，在中国假期而国外没放假的时候，是风险比较大的，虽然现在看市场不太可能大波动。” 一外资行交易员称。 亦有中资行交易员称，今日大行在境内掉期长端的卖压突然增加，导致掉期长端下行。即期市场亦有疑似 干预，境内外价差一度收窄至50点左右。 中国外交部周四称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普于4月6日-7日在位于美国佛罗里达州的马阿
路透伦敦3月31日 - 2016年末英国家庭储蓄下降至纪录低点，因他们 寻求对冲购买力的下降。这对今年的英国经济来说是一个警示信号。 另一个官方数据显示，1月英国服务业出现去年3月来首次萎缩，表明 英国经济已失去了一些抵抗退欧冲击的韧性。 去年6月英国公投决定退欧之后，各界预测英国经济会大幅放缓，但 实际表现与预测相左。 不过通胀率的急速上升，预计会侵蚀消费者的支出，而消费依旧是英 国经济的主要动力。通胀的攀升一部分是由退欧投票后英镑汇率下降所引 起的。 周五的数据显示，实际家庭可支配收入在去年10-12月期间较前一季 度萎缩了0.4%，创下近三年来最大降幅。 英国国家统计局(ONS)称，储蓄率跌至3.3%，位1963年统计该项数据 以来最低。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)