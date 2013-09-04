《热点透视》中国可从日本失落十年中汲取教训

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Anday Mukherjee 编译 田建华/隋芬
路透新加坡9月3日 - 中国是否将遭遇日本式的“失落的十年。”中国今日之经济与日本上世纪80年代末有三大相似之处，高额且还在增长的债务、逐渐丧失的出口竞争力和人口老龄化的社会。 中国可以避免跌入日本式的通缩黑洞，但前提是从日本当局清扫银行体系的失败中吸取教训。
20世纪80年代末的日本与当今中国最引人注目的相似之处是债务水平。1989年，日本民间债务相当于国民生产总值(GDP)的约200%，当前中国也大致这一比例上下。
另一个重要的雷同点是货币升值--出口竞争力消失，这并未获得足够多的重视。这个问题对今日中国的重要性，如同日本25年前一样。
在1985年的广场协议后，日圆在经过通胀率调整后，兑贸易伙伴的货币在15个月内升值30%。日本为应对外需减少，采取了放宽财政和货币政策的措施。最终，其失去了对信贷增长的控制。
中国货币汇率走强的步伐要小一些。但是在考虑薪资成本飙升的因素后，人民币兑其他主要货币自2005年以来升值了47%。在1985年至1989年间，日本经常帐盈余相当于GDP的比重下滑了约两个百分点。相比之下，自金融危机后，中国经常帐盈余的降幅很大，从2007年的相当于GDP的10%，下滑至过去四个季度的仅2.5%。
对于这次危机和发达世界的经济衰退，中国采取的回应就是扩大借贷，尤其是地方政府和企业增加举债。根据热点透视对Starmine数据的分析，中国市值过10亿元人民币的中型企业，去年的营业利润中有四分之一都被利息成本吞噬。10年前这个比重只是14%。
老龄化也会约束经济成长。日本的老年抚养率(老年人口与劳动年龄人口的比例)在1989年时是17%，在过去20年来已经翻倍。中国这个比例目前是偏低的12%，但独生子女政策意味着中国老龄化的速度会更快。
不过，真正压倒日本经济的是房地产热。在泡沫破裂前，东京的住宅土地价格在1985年到1988年间增长了两倍。由于地产投机主要是由信贷提供融资，随着泡沫破裂，金融体系也随之冻结。但日本任由银行把问题掩盖起来，到了2004年时任首相小泉纯一郎最终对此进行了整顿清理。
中国当局目前面临类似的困境：根据中国审计署副署长估计，中国的地方政府债务介于2.4万亿至2.9万亿美元，举债主要是以承诺会逐渐增值的土地作为担保。一方面，监管当局急于遏制进一步投机。而另一方面，挤压泡沫可能对经济造成不乐见的后果。当局很可能因此隐藏债务，要么隐藏在银行系统中，要么是在政府持有的不良银行里。但若未能清理不良贷款，则可能阻塞金融体系，妨碍新投资和增长。
中国也有一些优势。其一，中国仍在发展当中，而日本的城市化到1980年代已经基本完成。从事现代职业的城市居民应该比农村工人更能支撑家庭债务。相似地，劳动生产率上升将促进增长，使中国的债务变得不那么繁重。中国对国内储蓄率及国际资本流动的管控，也减轻了短期内发生债务危机的机会。这给了领导层解决问题的喘息空间。
但中国相对缺乏经济发展，这也可能构成一大障碍。中国人平均收入的实质购买力只有日本1990年代时的三分之一。在经过两个失落的十年后，日本繁荣如初。相反，中国哪怕只经历一个失去的十年，结局也会更加难以忍受--对于中国本国民众和其他国家都是如此。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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