《热点透视》微软证明科技业现金的价值必须打折扣

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 蔡美珍

路透纽约1月22日 - 微软(MSFT.O)让世人看到,为什么科技业手上庞大现金的价值应该打折来看.根据CNBC的报导,微软或许会拿出30亿美元,资助杠杆收购戴尔DELL.O的行动.当然,戴尔很便宜划算,而微软的投资纪录也不差.但拿钱投资戴尔,也等于是拿走了原本可以用来还给股东、好弥补公司缺陷并延缓衰败的钱.

最近几年微软开始动用手上大量现金--这些现金目前高达650亿美元--用于一些混合了策略性及财务性目标的投资案.去年4月,微软向邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)的电子书Nook及大学事业注资3亿美元.大约两年前,微软同意补助诺基亚NOK1V.HE的手机生产成本,以换取诺基亚智慧型手机使用微软的Windows.而2007年时,微软向Facebook(FB.O)投资了2.4亿美元.

这些投资都有一个类似的目的.微软希望在平板、智慧型手机及社群网路占有一席之地.目前为止,这些投资的财务面收获胜过策略面,主要是因为微软的Facebook持股价值增加三倍以上.但微软在这三个市场仍然只是一个小角色.

如果投资戴尔,最好的结果顶多也是如此.戴尔估值已经极低,因此或许会有不错的投资报酬.但从策略面来看,就比较难找到投资的理由.或许戴尔的平板电脑会采用微软的Windows 9,但戴尔在移动装置方面的努力从来就没有什么好成绩.此外,如果微软向戴尔注资,可能会得罪其他个人电脑对手,像是惠普(HPQ.N)及联想(0992.HK),而这两家都是微软的大客户.

微软更大的问题在于个人电脑市场正以一年10%的速度下滑.投资经营不善的公司,以鼓励这些公司用微软的移动产品,这看起来像是病急乱投医.随着微软面对的压力升高,它随便投资的可能性也增加.

微软的投资记录显示,握有大量现金不是弥补科技公司缺失的好方法.微软股东并没有受到忽视,过去10年微软派发股息和回购股票大约花了1,800亿美元.可惜的是,如果微软没有花大钱尝试跨入新市场,像是搜索、游戏机及移动装置,股东原本可以回收更多报酬.坐拥太多财富,有时是要付出代价的.以苹果为例(AAPL.O),苹果拥有1,200亿美元现金,公司目前正在稳定成长,但市盈率(本益比)只有区区九倍.科技公司对手上现金愈是做出不良决定或是毫无动作,就愈不难理解市场对这些公司的怀疑态度.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 高琦)

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