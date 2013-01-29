《热点透视》智能手机带来的丰厚获利可能不会持久增长

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran; 编译 杜明霞

路透纽约1月28日 - 苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)不应指望智能手机带来的丰厚获利还会长时间维持增长.去年智能手机销量惊人地增长43%,达到7亿部.根据Strategy Analytics,目前智能手机在手机市场中所占份额超过40%.而简单的计算显示,智能手机增长将会放缓--因为若以当前增速计算,智能手机市场规模在两年内就将超过整体手机市场.科技行业的历史也表明,价格会持续下滑.这些都不利于利润率.

回顾一下个人电脑(PC)制造商在类似发展阶段面临的状况吧.到1998年底,半数美国家庭都拥有一台电脑,三年来增长近一倍.而此后增速放慢,最终像爬行一样.不幸的是,价格还在继续下行,根据政府统计数据,PC价格自1998年后下跌逾90%,因为芯片(晶片)和其它零部件跌价.这激励PC厂商将关注点从寻找新客户,转向利用价格战从对手手中争夺客户.

PC制造商因此受损.戴尔DELL.O的利润率在1998年和1999年达到8%,之后则不断缩水.戴尔过去五年利润率平均为约4%,而股价自1998年以来跌去约75%.

已经有迹象显示,智能手机制造商处于类似困境.苹果上周公布,第一财季获利持平,而最新款iPhone手机利润率下滑是部分原因.三星上周则警告称,手机市场竞争料加剧,因今年智能手机增长放缓.

但这并不意味着所有的历史都会重演.1998年,戴尔市盈率超过70倍.当时投资者没做好对利润率下滑的准备,因此发生这种状况时,股票持有者纷纷逃离.随后戴尔市盈率下滑,目前该公司以2013年预期获利计的预期市盈率低于8倍.当前苹果的预期市盈率为9倍左右.鉴于其总体表现,并且手握1,200亿美元现金,苹果的市盈率看起来非常低.但至少,投资者这一次对利润率下滑准备得更加充分.(完)

(译文审校 艾茂林)

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