《热点透视》当前货币政策将更为关注通胀指标

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas；编译 侯向明/戴素萍
路透伦敦11月11日 -“我搞不懂。通胀率低于应有水准。至于为什么通胀在放缓，会下滑到什么地步，是不是一件坏事，我都不知道。”
德拉吉在11月的记者会上并没这么说，而且作为欧洲央行的总裁，他可能永远也不会将这样的想法明说出来--甚至对他自己也不会。要是承认没带指南针而迷路了，那还能在诸如中央银行这样专业部门的最高点上呆久么？不过实际上，该台词可能总结出了许多分析师和央行官员当前的处境。
通胀放缓，是经济学家给通胀率下降过程所取的名字，它的紧迫性与否着实给人出了一道难题。经济成长在加速，失业率持平或下滑，货币政策宽松得几乎无法再宽松了，同时财政赤字仍在高位。根据所有传统的价格理论，这几项因素的叠加应伴随以通胀率持稳或上升，从而致使决策者担心即将迎来物价和薪资上涨压力。
而实际上，多数国家的通胀率都在下滑。欧元区最新通胀率数字为0.7%，低于上年同期的2.5%，当时欧元区经济非常的疲弱。物价压力的意外减轻促成了欧洲央行上周的降息举动，这次降息的时点比多数投资者预期的要早一个月。美国通胀率也在一年的时间里从2%降至了1.2%，通胀压力的消失帮助说服了美国联邦储备委员会(美联储/FED)未在9月放缓量化宽松的步伐。
经济学家拿出诸多理论来作解释：全球化造成的薪资压力、闲置产能的比重、仍不畅通的金融体系、中国经济增速放缓拖累大宗商品价格走低。这些理论中的一部分或者说全部，大概是正确的，但预测持续失误表明，专家们被通胀放缓和通胀两股力量的交互影响所迷惑。
接下来会怎样？一些分析师预期，随着经济走强，通胀率会转为升高。而之后，微观层面上企业和宏观层面上整体经济面临的提升竞争力的压力，可能导致通胀进一步放缓，甚至变成通缩(物价水平的绝对下降)。
德拉吉和其他央行官员正竭尽所能地避免通缩。但他们无法强迫物价上扬，无论他们费尽唇舌，并且提供了多少免费和便宜的资金。
或许，当局应该要放轻松点。低通胀可能不会对经济造成任何伤害。甚至一点点的通缩也没什么关系。这是1990年代政策决策者的传统看法，当时的目标是物价按年小幅增加或减少。日本正是这种物价企稳的类型。日本自1992年中以来全国消费者物价指数(CPI)一直持稳在99和104之间。危言耸听者警告西方国家正走向“日本式景况”，这些人应该要仔细想想情况真的有那么糟吗？日本的零通胀并没有演变成急剧通缩，而人均收入也以和其他发达国家相同的速度增加。
日本和其他大多数发达国家通胀放缓的疑虑在于，名目薪资和物价没有增加，就没有产生足够的现金来支应既有的庞大债务负担。这看来有道理：日本或许只是把严重的债务危机推迟了数十年。因此未来的政府势必要找出打消债务的办法。显而易见的解决之道将会是债务货币化--即印钞买回债务。
通胀放缓是否真是个疑虑，还不得而知，但至少是投资人眼下要学习的功课，这点不容置疑了。传统上经济走强的迹象，像是9月美国就业报告强劲，其意义已经不若以往。只要通胀放缓持续，那么相对于任何令人雀跃的经济进展，货币政策将更为看重物价迟滞消息。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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