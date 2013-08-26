《热点透视》微软未来新CEO须有“少即是多”的观念

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert/Cyran
路透纽约8月23日 - 微软(MSFT.O)的新任老板需要有“少即是多”的观念。现任CEO鲍尔墨终于要退休了。这个消息出炉后，微软公司市值猛涨200亿美元，说明投资者有多么渴望微软走新的发展路线。“尝试所有事情”的战略只会浪费资源，应该取消。
鲍尔墨接手的是微软的传承衣钵--几乎垄断市场的Windows操作系统和Office软件，在壮大这些利润来源业务方面，他做得很好。去年，微软实现220亿美元利润，是2000年他刚担任CEO时的逾两倍。但他建立帝国的雄心壮志在营收方面得到明显体现，微软去年营收是2000年水平的逾三倍。
微软约有四分之三的利润仍来自Window、Office等软件业务，余下的利润则主要来自服务器和工具业务。包括搜索引擎必应(Bing)在内的网络服务业务却一直亏损，光在过去三年间就亏损了120亿美元。娱乐和设备业务有盈利，但尚未达到接近收回资本成本的程度。微软错误的业务路线包括推出糟糕的Zune音乐播放器和Kin手机。
微软表示依旧希望卖出更多的设备，而且才刚刚开始朝那个方向努力。微软还称，也许需要长达一年的时间才能找到新任CEO。负责操作系统的Terry Myerson等现任微软主管可能在竞逐之列，过去曾是鲍尔墨对手的微软离职高层Paul Maritz等人，以及Facebook(FB.O)首席营运官(COO)Sheryl Sandberg等黑马外部人士也可能成为候选人。
不管谁成为微软新任CEO，只要更加专注于商业软件领域，或至少是开始这么做，就能快速为自己的表现加分。出售Xbox游戏业务能给公司带来额外的资本。关闭或剥离搜索和移动设备业务将能减少亏损，像是微软7月公布在Surface平板电脑业务减记9亿美元的损失。这样做也能让公司集中资源去做其它事情，比如实现Office软件更好地与苹果(AAPL.O)iPad等设备兼容。
专注于企业软件还能让微软更易于理解和管理，鲍尔墨上次推行的重组反倒将事情弄得更复杂。股东肯定会为现金返还规模将增加的前景感到高兴。就连将要退休的鲍尔墨也会感到欣慰。他将要退休的消息让他持有的4%微软股权价值增加了近10亿美元，等到新任CEO带来真正的革新，实惠将还会更多。(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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