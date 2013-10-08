《热点透视》要彻底革新微软变得越来越困难

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Jeffrey Goldfarb 编译 王冠中
路透纽约10月4日 - 要把微软(MSFT.O)大翻新几乎是不可能的任务。微软董事长比尔盖兹和即将退休的执行长鲍尔墨周四均表示，将寻求留任董事会。不管是谁接下执行长职务，既要处理诺基亚NOK1V.HE合并事宜，还很有可能要面对两位前执行长。这职位越来越没有吸引力。
尽管仍有丰厚获利，但微软还是会需要一些翻新。业务包山包海显然成本过高，线上服务部门过去三年来亏损约120亿美元。微软也跨足行动及消费电子产品市场，包括音乐播放器和平板电脑。一些大规模的并购案也没能如期创造价值。而在企业软体业务投入更多资源和关注，或许会是较好的发展方向。
不过在当前环境下，要提出新的策略会非常困难。即使在鲍尔墨宣布退休计划后，他仍推进了72亿美元收购诺基亚的交易，基本上是让微软深陷硬体业务的泥淖。这块业务一直是微软的弱点所在。
在盖兹和鲍尔墨的监督下，新执行长也很难执行其他新举措。例如，微软一直坚守跨平台一体适用介面的构想，但桌上型电脑和平板电脑用户却日渐不满。当前高层的理念，肯定会继续左右公司走向。
由于微软38年历史中曾经担任执行长的两人仍然健在，因此微软可能仍会维持类似家族企业的营运模式。而盖兹和鲍尔墨两人合计持有8.5%公司股权，确实有助两人继续留任董事会。这让任何成功的旧同事回来争取执行长职位的可能性降低，除了已经回归的诺基亚执行长艾洛普(Stephen Elop)。
盖兹上月曾表示，很后悔没把重启微软作业系统的快捷键“Control-Alt-Delete”设计得更容易些。很可惜，他也没有利用机会好好修正企业层面的错误。(完)
(译文审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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