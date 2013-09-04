《热点透视》诺基亚巧妙抽身手机业务

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Quentin Webb 编译 朱晓军

路透伦敦9月3日 - 诺基亚(Nokia)NOK1V.HE明智地将在手机市场展开反攻的任务留给微软(Microsoft)(MSFT.O)。在苹果(AAPL.O)iPhone和三星电子(005930.KS)Galaxy系列手机的围剿下，曾为手机市场先锋的诺基亚已经同意将其标志性业务出售给美国合作伙伴。这一价值54.4亿欧元(72亿美元)出人意料的收购说明，诺基亚放弃了业务复苏的可能性，而选择换取大量现金。虽然微软在财务上要强大的多--其境外现金达到700亿美元--但仍可能在智能手机市场面临苦战。

诺基亚首席执行官(CEO)艾洛普(Stephen Elop)在2010年底从微软加盟诺基亚，并且很快将诺基亚的未来押注在微软的Windows操作系统上，自那以后，两家公司的并购交易传闻就甚嚣尘上。但看上去微软已经在这种合作中达到了目的，基本没必要拥有烧钱的硬件业务。

传统观念错了。诺基亚最近从合作伙伴西门子(Siemens)(SIEGn.DE)那里廉价收购了基础设施部门--诺基亚西门子通信(NSN)的股权。这使得向爱立信(Ericsson)式的设备提供商转型更加可行。同时，微软介入平板电脑业务，终于显示了对移动硬件设备的兴趣。

收购分为两部分：37.9亿欧元收购手机业务，以及16.5亿欧元购买专利授权。Liberum Capital计算，这个数字只相当于手机部门销售额的0.3倍，高于该券商自行设算的0.2倍估值。然而，其他分析师仍认为该部门价值为负数，担心将在烧钱多年后关闭。因此，市场9月3日作出了反应：诺基亚股价早盘大涨38%，市值增加42亿欧元。该股票此前是对冲基金卖空的热门股票，这些基金此刻肯定正在撤离。

如果并购能达到微软预期，各家手机公司将会乐见苹果和三星电子“双头寡占”的局势被削弱。而诺基亚则会显得愚蠢可笑。这些假设性的想法都在未定之天。按照微软描绘的未来，其将在2018年前占据智能手机市场的15%份额。但是，根据科技业研究机构Gartner的数据，微软Windows Phone目前的市场份额为3.3%；手机市场的竞争十分激烈，而且，那些衰落的手机制造商很少能够成功地卷土重来。在芬兰，这标志着一个时代的终结。但是，诺基亚的决定也有其道理--它敏捷地从一个对其祖国意义重大的行业中抽身而出。(完)

(译文审校 张明钧)

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