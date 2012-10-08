《热点透视》失业率下降给奥巴马加分或是暂时现象

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson; 编译 侯向明

路透纽约10月5日电---美国失业率意外大降,帮助提升了美国总统奥巴马获得连任的机率,收复其与共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)在周三首场竞选辩论中的部分失地.据Intrade数据,奥巴马连任机率目前约为70%.但在这些统计数字背后,实际情况却无太大变化--稳步但并不令人鼓舞的复苏.

美国9月失业率下滑0.3个百分点至7.8%.周五的报告对奥巴马来说真是一场及时雨,因为距离大选投票几乎正好还有一个月的时间.时间如此的巧合,以至于通用电气(GE)(GE.N)前执行长韦尔奇(Jack Welch)在Twitter上表示就业数据有被篡改的嫌疑.不过更可能的是,这只是一个暂时性偏离.就业报告还显示,9月非农就业岗位增加11.4万个,且前两个月的就业数据亦被上修.整体上,美国2012年迄今平均每月增加14.6万个就业岗位,而2011年为增加15.3万个.

这与经济成长的趋势一致,但增速还不足以让人们在短时间内停止对失业话题的讨论.在截至9月的一年中,失业率平均每个月下降0.1个百分点.如果照此趋势,那麽到2014年3月时失业率将降至6%的接近充分就业状态.

不过,除了上个月的数据有可能只是个例外以外,较低的就业参与率亦粉饰了失业率.9月就业参与率仅自去年同期的58.4%小幅升至58.7%.若以此水准计算,那麽就业市场要达到像2007年63%那样的较健康水准,需要14年的时间.2011年和2012年新增的就业岗位亦无法跟上人口增长所致的劳动力扩张脚步.

美国联邦储备委员会(FED,美联储)的购债计划旨在改善就业增长的环境.就算此计划会带来些许帮助,似乎也并不会带来很大的改观.量化宽松计划已导致美联储资产负债表扩大至2.8万亿美元,且还在继续膨胀,该措施的代价看起来很高.美联储在9月中旬推出新一轮的量化宽松措施.

如果对美联储主席伯南克工作不满意的话,下任美国总统就有机会将其替换.但就业问题不会轻易的走远.不管是奥巴马还是对罗姆尼当选,这个问题看起来都要持续数年的时间. (完)

--译文审校 丁琦

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