《热点透视》油价下跌或无法带给亚洲家庭好处

撰稿 Andy Mukherjee； 编译 王洋

路透新加坡12月24日 - 更便宜的燃料价格似乎会让家庭得益。不过下跌的能源价格正在令亚洲面临一个令人担忧的前景：在亟需额外收入之际，薪资增速可能会下滑。

大多数亚洲国家是能源、矿产和其它原材料的净进口国。澳洲、马来西亚和印尼是例外。对其它亚洲国家而言，大宗商品价格的下滑应该会减轻消费者的财务负担。这是好事，因亚太地区经通胀率调整的薪资增速比长期均值低两个百分点，反映出GDP增长放缓的情况下，劳工薪资议定能力的偏弱。

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燃料价格低廉要传导至最终用户，才能发挥其有益作用。不过面临向消费者传递一部分节约效应的雇主，或会想些其它办法在这个问题上打些折扣。在中国，工业品出厂价格已经连降33个月。除了印尼以外，该地区工业品价格几乎都未见上涨。在缺乏议价能力的情况下，亚洲企业可能会通过在薪资方面的吝啬，来支撑公司自身的利润率。

政府有同样的动机。据路透近期的报导，印度可能会因削减能源补贴和上调油品税而每年节约120亿美元。这意味着消费者的能源支出不会像本应该那样的减少很多。在泰国，据Tisco Securities，柴油价格仅下降7%，即便是过去六个月原油价格下降超过40%。

该地区的家庭财务看起来已经不堪重负。在马来西亚、泰国和韩国，家庭债务与GDP之比超过80%。新加坡的消费者债务也在接近这个水平。随着全球利率水平的上升，偿债负担也将加重。若薪资增速不振，消费者可能会难以偿还债务。

回到1986年，油价那时候下降了一半，而接下来的几年亚洲实质薪资增速仍旧不振。如果历史重演的话，大宗商品价格下跌最终可能证明并非是家庭的利好，而更多的是一个失望。(完)

(译文审校 高琦)

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