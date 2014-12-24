《热点透视》油价下跌或无法带给亚洲家庭好处

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Andy Mukherjee； 编译 王洋
路透新加坡12月24日 - 更便宜的燃料价格似乎会让家庭得益。不过下跌的能源价格正在令亚洲面临一个令人担忧的前景：在亟需额外收入之际，薪资增速可能会下滑。
大多数亚洲国家是能源、矿产和其它原材料的净进口国。澳洲、马来西亚和印尼是例外。对其它亚洲国家而言，大宗商品价格的下滑应该会减轻消费者的财务负担。这是好事，因亚太地区经通胀率调整的薪资增速比长期均值低两个百分点，反映出GDP增长放缓的情况下，劳工薪资议定能力的偏弱。
若浏览亚洲薪资增速图表，请点选(reut.rs/1zpjrED)
燃料价格低廉要传导至最终用户，才能发挥其有益作用。不过面临向消费者传递一部分节约效应的雇主，或会想些其它办法在这个问题上打些折扣。在中国，工业品出厂价格已经连降33个月。除了印尼以外，该地区工业品价格几乎都未见上涨。在缺乏议价能力的情况下，亚洲企业可能会通过在薪资方面的吝啬，来支撑公司自身的利润率。
政府有同样的动机。据路透近期的报导，印度可能会因削减能源补贴和上调油品税而每年节约120亿美元。这意味着消费者的能源支出不会像本应该那样的减少很多。在泰国，据Tisco Securities，柴油价格仅下降7%，即便是过去六个月原油价格下降超过40%。
该地区的家庭财务看起来已经不堪重负。在马来西亚、泰国和韩国，家庭债务与GDP之比超过80%。新加坡的消费者债务也在接近这个水平。随着全球利率水平的上升，偿债负担也将加重。若薪资增速不振，消费者可能会难以偿还债务。
回到1986年，油价那时候下降了一半，而接下来的几年亚洲实质薪资增速仍旧不振。如果历史重演的话，大宗商品价格下跌最终可能证明并非是家庭的利好，而更多的是一个失望。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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