《热点透视》油价下跌难使亚洲经济恢复活力

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点人观点)
撰稿 Andy Mukherjee； 编译 王丽鑫
路透新加坡10月17日 - 对于亚洲经济体来说，便宜石油称不上是一剂补药。油价下跌虽是出口国之痛，原油消费者却能从中获益。但对于亚洲多数国家，石油降价主要是增长停滞的标志。
印度和印尼是两大例外。这两国政府以消费者能够承受的固定价格供应汽油和石油。布兰特原油价格在过去四个月下跌25%，给他们节省了一大笔预算，可以用在亟需的基础设施投资上。
但亚洲其他主要经济体却会认为，油价下跌更多的是预示全球经济增长步履蹒跚，而不是一种激励。对于依赖出口的亚洲，全球需求不振可能最终带来严重的通胀率下滑效应。
这对于中国、香港和新加坡等国家和地区是很严重的担忧。这些经济体民间信贷自2008年危机以来大幅增长，需要可承受的合理通胀，来帮助降低债务的实际价值。但中国通胀率现降至1.6%，为2010年2月以来最低，而新加坡消费者物价同比升幅降至不足1%。韩国存在家庭债务负担沉重的历史问题，通胀率若从1.1%继续下滑，将令其难以承受。
诚然，亚洲国家央行可以利用目前的“低通胀”降低借债成本，以激励内需。韩国在最近三个月内第二次降息0.25个百分点。但中国不肯走这条路，担心信贷成本下降会加剧房地产和钢铁等产业投资过热的问题。
中国不愿激励经济，则邻国更加苦不堪言。美国9月零售销售数据不佳，说明美国家庭并没有把汽油降价节约的钱，花在其他方面。同时，欧洲看来势将像日本那样，陷入长期的经济停滞。能源价格大幅下跌，是全球经济低迷的标志，而不是能让亚洲恢复活力的灵丹妙药。(完)
(译文审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。