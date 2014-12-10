《热点透视》油价暴跌红利夸大其词 转移资金效果更胜助长经济

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas； 编译 李爽/张明钧

路透伦敦12月9日 - 油价下跌给全球经济成长带来红利，这种说法可能有些夸大其词。外界普遍认为，原油价格暴跌有利已然步履维艰的经济。然而其主要影响不是提振全球整体产出，而是改变了收入分配。即便如此，国内生产总值(GDP)由产油国向石油进口国的转移规模也可能远低于1%。

**实体石油经济**

如果油价充分反映了生产成本，那么自6月以来油价40%的降幅肯定会显露一些重大讯息：要么发现新的、便宜得多的原油来源，要么就是需求大幅萎缩。需求萎缩很快会导致产量锐减。而实际上，此次油价下降(布兰特原油价格从每桶115美元降至68美元)之时，供需面相当稳定。

据国际能源署(IEA)，虽然需求增速减缓，但2014年整体石油消费量较年初预估水准降幅不到1%。不为人乐见的供应过剩规模同样微不足道：IEA报告显示，库存仍低于平均水准。而且平均产油成本并未大幅下降。就算是生产成本有变化，或许也是在上升。油价之前三年多时间里基本都保持在100美元以上，这激励钻探公司持续投资成本较高的油源。

的确，在实体经济方面，石油产业似乎与这波跌势开始前并无两样。原油产量基本不变，而且不包括开采税(royalty)和其他税费的总成本也几乎相同。行业专家称，目前对于几乎所有原油产出来说，油价在每桶70美元甚至60美元都可以带来利润。

如果油价继续保持偏低水准，高成本的产出投资将减缓。西方一些大型上市油企将难以承受，因为他们的低成本储备资源很少。但国有油企可以轻松满足全球需求，即便油价再低一些也能接受。

**资金转移规模可观**

但油价下降对现金分配产生严重影响。消费者手中的资金将更多，而生产商资金减少。资金变化规模相当可观。据英国BP的2013年能源业年度统计数据，每桶降价40美元使得生产商现金流减少约1.3万亿(兆)美元，或相当于全球名义GDP的1.7%。

这听起来像是对经济的一大助力。但并非所有油价下跌的节约效应都能尽数传导。首先，对全球原油产出的三分之一而言，其生产和配销都在同一国内完成，所以其转移效应并不会那么明显。油价下跌恐怕不会对全国GDP成长率带来太大影响，因为消费者所得到的好处或多或少将被生产商的损失所抵销。

全球约有三分之二的原油产出是属于跨区域消费。以BP的数据来看，油价每桶下跌40%美元，跨区域支付将减少8,000亿美元左右，相当于全球GDP的1.1%。最大的赢家是欧洲，可以节省1,450亿美元，美国则可以省下950亿美元，中国省下920亿。主要输家为中东地区及前苏联国家，将分别减少2,680亿美元及1,240亿美元的收入。

然而消费和投资的变化幅度将小于8,000亿美元。对于出口国而言，有很大部分的原油销售收入一直是用于储蓄而非支出。原油产生的现金收入往往会借贷给进口国，或在进口国进行投资，这将推升进口国资产价格，并带动当地消费。油价下跌首先将会降低这部分资金流动。

就进口国而言，并非所有油价下跌所带来的财富都会花在其他替代消费财(消费品)上。油价下跌所释出的资金有很大部分将会用于还债，或者是推高金融资产价格。在最为发达的原油进口经济体中，油价下跌的收益用于财务目的的比重可能会特别高，这些经济体几乎全都有老龄化及财务杠杆过高的问题。

对于经济成长的帮助有几多？

不幸的是，无法取得原油出口国资金外流的确切数据，同时也无法预测进口国的消费者行为。对于多数大型原油进口国而言，油价下跌的红利可能不多，远不到其GDP的1%。而且这只会发生一次性效应。唯有油价在2015年续跌，这种效应才会重演。

油价下跌受到欢迎有许多个理由。油价下跌是公平的，因这消除了超额获利，也阻止那些不必要的高成本原油投产，同时还减少了那些毫无经济意义、但在全球各地四处流窜的游资。然而油价下跌恐怕无法长时间大幅提高经济成长。(完)

(译文审校 朱晓军)

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