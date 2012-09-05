《热点透视》油价上涨并不需要动用战略储备加以应对

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison; 编译 张荻
路透伦敦9月4日电---国际油价自6月低点快速攀升,引发了对富裕国家动用战略石油储备的热议.释放储备为时尚早.不难看出,推动近期油价大涨的都属并不常见的短期性压力.这些因素应该会消退.此外,在供应未出现实质性的紧急情况时动用储备,将开出一个不好的先例.
布兰特原油和美国指标西德克萨斯中质油两个月来上涨约25%.在全球经济不景气的背景下,本轮涨势显得有些莫名其妙.但这也可以理解:墨西哥湾的飓风是一个因素.北海地区设备季节性维护以及新近出现的一个现象--沙特夏季空调使用高峰令石油需求上升,都是油价上涨背後的因素.
对西方主要央行再度放松政策的憧憬,也推动油价出现投机性上涨.伊朗核问题在夏季短暂平静後再度升温,油价上涨也不足为怪.
这些都不是过早动用紧急储备的理由.信贷紧缩、欧元区危机以及对美国"财政悬崖"的担忧似对油价构成相当持久的下行压力.更糟的是,释放储备可能适得其反.正如摩根大通分析师在报告中指出,若以色列认为对伊朗采取军事行动也不会引发破坏性的油价飙升,释放储备就增加了波斯湾供应出现大面积中断的可能性.
布兰特原油目前在每桶114美元,处在春季高点126美元和沙特非正式目标位100美元之间.油价长期居高不下,将对经济产生破坏作用,而目前全球经济根本无力承受.不过不应让战略储备成为政治工具.让高油价自己降温或许更好,战略储备还是留着应对真正的供应危机.(完)
--译文审校 郑茵
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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