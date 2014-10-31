《热点透视》油价低于100美元将助燃地缘政治危机之火

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 许娜

路透芝加哥10月30日 - 原油价格跌破每桶100美元，可能让地缘政治危机在2015年愈演愈烈。油价自6月以来从三位数急跌至80-90美元的两位数区间，给产油国带来更大压力。不过，全球两个最具韧性的生产商--沙特(沙乌地)和美国页岩钻探商还能扛一段时间。

根据汤森路透对分析师的调查报告，石油输出国组织(OPEC)的顶梁柱--沙特要想满足公共支出需求，需要让平均油价达到每桶92美元左右。虽然近期油价下挫，但过去六个月布兰特原油均价仍远高于每桶100美元。油价必须在进入2015年后的很长一段时间里都守在沙特盈亏平衡点之下，才会让该国开始发愁。即便到了那时，不要忘了沙特还拥有近7,700亿美元的外汇储备，足以弥补缺口好几年。

美国页岩钻探商成为全球大型生产商中的最新一员，分析师指出，对其中大多数钻探商而言，要想达到盈亏平衡，需要使平均油价达到每桶60-80美元。不过，各家需要的油价水平各不相同，随着工程师的经验累积，钻探成本也不断下滑。倘若油价保持在低位，这些企业可能只需扩大削减成本、或者分散投资到成本更低的油田，而无需减产。

部分产油国就难以轻松面对了。比如说，委内瑞拉总统Nicolas Maduro就需要让油价达到每桶约117美元来因应政府支出，仅次于伊朗所需要的136美元。这个拉美国家的财政问题可能演变成一场政治危机。那些需要如此高油价的OPEC成员国可能也不会轻易接受沙特立场。

此外，普京领导下的俄罗斯依赖石油和天然气出口来为逾半数的政府支出提供资金。截止9月，该国应急储备仅有920亿美元，只能发挥有限的缓冲作用。石油收入下滑，以及乌克兰问题相关制裁的影响，都可能遏制该国2015年的经济增长。

从沙特和美国页岩钻探商的情况来看，如果其它地区没有出现重大的供应问题，那么油价可能将在来年守在每桶80美元区间。对石油消费者而言-不管是工业进口商、还是汽车爱好者，油价下跌将带来激励。但在OPEC内部及其它产油国，石油收入减少可能会让政治危机恶化。(完)

(译文审校 张明钧)

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