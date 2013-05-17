《热点透视》油价操纵案调查凸显油市价格信息并不可靠

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 张涛/张明钧

路透伦敦5月16日 - 即使欧盟执委会对能源价格操纵案的调查一无所获，也会凸显这个市场是多么怪异。在全球能源交易中，数以10亿美元计的交易都是基于“最佳猜测”出来的指标价格。除了对流氓交易员罚款，还需采取更多措施。像伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的情况一样，能源市场也是根据交易商自发披露的不完整信息进行交易，这是个危险的定价方式。

欧盟正在试图确定，原油交易商是否曾共谋扭曲报给普氏(Platts)的原油和成品油价格。普氏是几家价格报告机构(PRA)之一，这些机构可以让隐讳的商品市场变得透明一些。欧盟没有透露正在调查哪些具体的市场，也尚未提出不当行为指控。但BP (BP.L)、Statoil (STL.OL)和壳牌石油(RDSa.L)均涉足多种能源市场，包括布兰特原油，这是充当大约三分之二全球原油交易参考价格的指标原油。这些公司目前与普氏MHFI.N一道，正在配合欧盟的调查。

实货能源市场规模巨大，错综复杂。例如，原油交易涉及成百上千的不同产品，每种产品都有自己的特性，这些产品在全球的许多地点进行交易。市场参与者包括生产者、交易商、银行和客户，比如炼油厂或公用事业企业等客户。交易商主要在店头市场交易，因此不会自动报告交易情况，这与交易所交易不同。

这正是价格报告机构发挥作用的地方。普氏及其同业所做的工作与新闻行业相似。他们的雇员汇编关于买价、卖价和已完成交易的报告，并推测出普遍的市场价格。

他们的研究结果每日公布，只是并不完善的市况概要。交易商没有义务报告交易情况，都是自愿报告。在有些流动性较差的市场，可能无人报告交易情况，因此价格报告机构所报告的价格只是估计价格。虽然价格报告流程很成熟，但仍然要靠猜测。

普氏及其同业认为，价格报告机制的核实与平衡环节--包括报告者可以剔除不符合内部指导规则的交易活动，限制了滥报交易情况的可能性。这点属实，但市场参与者仍可能受利益驱动而虚报信息。

毕竟，若在市场走向上对普氏说个小谎，多报或少报个几美分，手上有油品要出售的交易商会仍会有利可图。对于那些持有多种产品复杂避险仓位的人而言，价格只要小幅波动可能就会有丰厚获利。但交易商之间要持续合谋操纵价格可能会有困难。就算某两家交易商在某一天进行合谋，次日也有可能在一笔交易上处于对立立场。

若一直存在诈欺行为，其所造成的冲击将不仅仅是在于实货市场。许多长期能源供应合约，是以布兰特或其他PRA的价格指标作为参考依据。其所造成的影响也会显现在衍生品市场。举例而言，洲际交易所(ICE)使用PRA的抽样数据来制定布兰特原油期货的现货结算价，不过其并未揭露是使用哪些特定公司的数据。许多店头市场(OTC)衍生品交易也得依靠PRA调查报价。

若当中真有不轨之处，其所造成的金融冲击难以估算。欧盟指出，就算“评定价格只遭到微小扭曲”，但仍将造成“重大冲击”，欧盟并提到对“最终消费者”的潜在伤害。这听来有点言过其实。和LIBOR操纵案一样，价格遭到扭曲的程度可能相当有限，只是暂时现象，同时也不是朝同一个方向。

比较有可能的是数量庞大、但几乎观察不到的客户损失，以及少数获得非常丰厚利润的个别交易商。不过就像银行从LIBOR丑闻中学到的教训一样，没有造成庞大损失也不会使他们免于遭到大众鄙视及蒙受巨额罚款。

PRA可能可以避开最坏的状况。欧盟对于“业者可能避免其他机构参与价格评定过程”表达关切。这意味着普氏的编辑过程仍可能会面临一些审视。但和参与LIBOR制定的银行不同的是，PRA不会自行下单交易。他们只是在交易合意两造之间扮演资讯经纪商。而且他们总能够提供新的安全措施以提高作弊难度。

无论调查结果为何，当前基于实际及假设交易报价所建构的能源定价制度，仍与LIBOR之间存在一些令人感到不安的相似之处，也就是完全是依靠各方的报告来制定价格。这样的定价机制虽然方便，但很有问题。

方便是这种定价制度成功的原因。利用近似价格来制定实际价格的制度运行良好，在一个不透明的市场中能够取得一个模糊的看法，总比毫无所悉要来得好。缺点在于有许多的交易都得靠如此稀少的资讯来完成，而这些资讯又是从那些可能有作弊诱因的人们所蒐集而来。不用说也知道，把一个数以10亿美元计的庞大市场建立在这样一个粗糙的巧妙机制，不甚怪乎？(完)

(译文审校 白云/王冠中)

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