《热点透视》股市在油价暴跌和全球金融状况脆弱之间拉锯

资料图片：美国纽约证交所的一名交易员在盯着交易终端。 REUTERS/Lucas Jackson

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas;编译 许娜

路透伦敦12月12日 - 有的时候，漏掉的事情比看到的事情更能说明问题。看看股市对油价急跌的反应，或者说没有反应。这种接近冷漠的表现显示出在雷曼兄弟倒闭六年多以后，全球金融状况依然脆弱。

布兰特原油目前较6月下跌了逾40%。如果买家都把由此省下的钱大多用到替代性支出上，那么油价下跌将无异于一场大规模刺激，可能拉动处于停滞的欧洲和日本需求上升至多1%。这场消费者盛宴将利好企业获利，尤其是在燃料支出即将减少的情况下。倘若经济遵循课本上的法则，那么能源生产商蒙受的损失将远小于其它地方获得的收益。

不过，美股标准普尔500指数自6月以来仅上涨3%，MSCI明晟全球指数则下跌3%。或许一开始股票就不便宜，但股市投资者在消化好消息时很少会担心到估值问题。股市似乎并未将油价下跌视为一个重大利好。

这是有道理的，因为相比实体经济的变化，油价下跌的金融影响力依然很大，而且是负面的。油价下跌可能带来经济刺激作用，但其造成的金融风险受到更多的关注。消费者可能把省下的油钱大多存起来，而不是用于支出。石油生产商则将减少支出、遭受财务痛楚，并可能把这种痛楚波及到放贷人。低通胀或者缺少通胀都无益于银行业。美国政策利率预计将在2015年中上调。

金融疲弱与油价下跌的相互影响既不明显，也无法预测。对油价下跌具有直接风险敞口的企业，旗下资产价值或许不会减少，如果这些资产不是按市价计算的话。但若按市价进行财务对冲，这些资产甚至可能会增值。

这样一来，很难估测油价下跌给企业获利带来的意外好处，投资者明智的话就不要寄望太大。(完)

(译文审校 戴素萍)

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