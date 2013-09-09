《热点透视》成功申奥对日本的提振主要在心理方面

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen；编译 杜明霞
路透香港9月9日 - 日本申奥成功带来的提振所用将主要是心理上的，而非金融上的。东京成功申办2020年夏季奥运会，将有助于日本首相安倍晋三重建信心的努力。不过认为奥运相关投资将提振日本经济摆脱通缩，与担心这会触发债务危机一样，都是不对的。
东京1964年首次举办奥运会(日本原计划在1940年举办奥运会，但因第二次世界大战而搁浅)，当时这项赛事标志着日本以现代和技术强国的形象崛起。如果安倍成功带领日本经济摆脱为期近20年的经济停滞，那么2020年奥运会将成为一个舞台，让世界知道日本的复兴。
但任何与奥运相关的额外支出都将仅是温和的。东京的申奥方案低调，将重复利用很多现有设施。其提交的投资预算只有44亿美元，资金将来自一个现有的储备基金。还有34亿美元的赛时支出将来自门票销售、商业收入和赞助。
诚然，奥运预算往往会大幅膨胀--伦敦2012年奥运会支出是原计划的三倍，而2004年雅典奥运会让希腊本就严重的债务问题雪上加霜。但即使奥运支出超过预算，相对于日本政府支出来说，也只是九牛一毛。今年日本政府支出料为9,300亿美元。
运动员、教练员、电视报导团队和观众的到访，会有利于旅馆、饭店和商店的业务。但这方面的效果也有限。东京去年估计，奥运会会给日本经济增加约3万亿(兆)日圆(约合300亿美元)的产值，新增15万个就业岗位。但这仅相当于日本国内生产总值(GDP)的0.5%。此外，其中一些投资可能只是将未来的投资提前，或者是不管怎样都是要进行的投资。
东京申奥成功已经提振股市：根据野村数据，过去七次中有六次，成功申奥200天后，举办国的股市平均上涨15.9%。不过长期内，日本所能期待的最好结果是感觉良好能体现在消费方面。(完)
(译文审校 李婷仪)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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