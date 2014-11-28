《热点透视》OPEC按兵不动 确认油市新秩序

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg-Bravo;编译 许娜

路透马德里11月27日 - 备受关注的石油输出国组织(OPEC)11月会议结果一如预期般雷声大、雨点小。尽管油价重挫，拥有12个成员国的OPEC仍决定维持产量不变。全球主要油价指标--布兰特原油期货周四触及每桶不到76美元的四年新低。

OPEC按兵不动所释出的讯息，就好比高盛所说的“油市新秩序”。这看来更像是一场“新失序”，主要特征是OPEC不愿做为调节市场的产油组织。成员国并没有说太多，但OPEC最大产油国--沙特(沙乌地)看来愿意牺牲获利来遏制美国页岩油的繁荣。

如果这就是正在发生的事情，那么沙特将面临巨大的风险。油价要低到何种程度，才能使美国产量增速放缓，这一点远未可知。大多数专家认为，石油产业的盈亏平衡点介于每桶60-80美元。但随着钻探商获得专业知识，成本正逐渐减少。油价要在很长时间内、更大幅度的下跌，才可能让阻却美国钻探活动。

另一个推测是，OPEC原油产出占全球比重约三分之一，而其成员国认为减产力道恐不足以支撑油价回升；就算下调产出上限，成员国是否会严格坚守规定也不得而知。此外，如果油价反弹，则只会鼓励非OPEC国家增产，尤其是美国，从而导致OPEC在不远的未来进一步减产。

或者，OPEC可能只要等市场变得更加明朗，抑或在成员国遭受更大损失后，再在未来召开的会议上决定减产。

OPEC谜团中，有一点很清楚：实力较差的成员国将受苦。沙特等海湾国家拥有庞大的外汇储备，因此能够承担起观望的代价。但委内瑞拉等国则需要油价达到三位数来满足支出需求。倘若油价持续下滑，OPEC将更难保持统一战线。(完)

(译文审校 张明钧)

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