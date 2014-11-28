《热点透视》OPEC按兵不动 确认油市新秩序

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Fiona Maharg-Bravo;编译 许娜
路透马德里11月27日 - 备受关注的石油输出国组织(OPEC)11月会议结果一如预期般雷声大、雨点小。尽管油价重挫，拥有12个成员国的OPEC仍决定维持产量不变。全球主要油价指标--布兰特原油期货周四触及每桶不到76美元的四年新低。
OPEC按兵不动所释出的讯息，就好比高盛所说的“油市新秩序”。这看来更像是一场“新失序”，主要特征是OPEC不愿做为调节市场的产油组织。成员国并没有说太多，但OPEC最大产油国--沙特(沙乌地)看来愿意牺牲获利来遏制美国页岩油的繁荣。
如果这就是正在发生的事情，那么沙特将面临巨大的风险。油价要低到何种程度，才能使美国产量增速放缓，这一点远未可知。大多数专家认为，石油产业的盈亏平衡点介于每桶60-80美元。但随着钻探商获得专业知识，成本正逐渐减少。油价要在很长时间内、更大幅度的下跌，才可能让阻却美国钻探活动。
另一个推测是，OPEC原油产出占全球比重约三分之一，而其成员国认为减产力道恐不足以支撑油价回升；就算下调产出上限，成员国是否会严格坚守规定也不得而知。此外，如果油价反弹，则只会鼓励非OPEC国家增产，尤其是美国，从而导致OPEC在不远的未来进一步减产。
或者，OPEC可能只要等市场变得更加明朗，抑或在成员国遭受更大损失后，再在未来召开的会议上决定减产。
OPEC谜团中，有一点很清楚：实力较差的成员国将受苦。沙特等海湾国家拥有庞大的外汇储备，因此能够承担起观望的代价。但委内瑞拉等国则需要油价达到三位数来满足支出需求。倘若油价持续下滑，OPEC将更难保持统一战线。(完)
(译文审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。