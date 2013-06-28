《热点透视》标致家族动向或成为欧陆汽车业整并关键

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 张明钧

路透纽约6月27日 - 标致家族或成为欧洲汽车业者间整并的关键。根据路透独家报导，标致创办人的后代愿意放弃公司控制权，以换取和通用汽车(GM.N)更为密切合作。标致家族对于其掌权时日或已无多的体悟，料将引发整个欧洲大陆的汽车产业整并风潮。

对于面对大众消费市场的汽车业者而言，整并是一项迫切的需求。汽车制造商数量过多，订单不足，且市场仍持续萎缩。根据瑞士信贷去年发表的研究报告，欧洲有半数的汽车是赔本贩售。另外有10%的汽车销售是损益两平。

根据瑞士信贷提供的数据，今年第一季汽车业存货水准进一步升高，高过2008-2012年同期的均值。由于销售下滑，工厂下半年恐怕就得停工。为了缓解其所面临的种种问题，PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)去年3月与通用汽车敲定一项协议，将共同分摊新车的开发成本。该协议还包括让通用汽车买下标致雪铁龙公司7%股权，标致家族的持股从具有主导力的略高于50%降至38%。标致家族持有该公司在外流通股数的四分之一。

对迫切需要进行整并的标致雪铁龙而言，标致家族的偏好并非唯一阻碍。这家法国公司烧钱的速度相当惊人，今年将至少烧掉15亿欧元的现金，去年的数字则是高达30亿欧元。在此同时，法国政府不希望该公司关闭任何一座工厂，当然也不希望该公司裁员，使其难以自行缩减成本或者合并。对于通用汽车而言，该公司已经正在整顿旗下的欧宝汽车，恐怕没有空间进行又一轮的艰困重整。

话虽如此，仍不乏醉心于产业整并的高阶经理人，菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)即是一例。而标致家族愿意放弃主导权是一大关键。这可能是标致浴火重生的里程碑。这同时也显示，欧陆汽车制造商终于承认他们必须采取更多措施，而非坐等车市回春。(完)

(译文审校 孙茉莉)

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