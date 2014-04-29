《热点透视》要想抱得美人归 辉瑞还需加把劲儿

撰稿 Neil Unmack 编译 许娜

路透伦敦4月28日 -要想将英国同业阿斯利康(AZN.L)纳入囊中，辉瑞(PFE.N)还要加把劲儿。这家美国药企承认，曾在1月提出以990亿美元现金加股票的方式收购前者，现在则重新就此事进行接洽。阿斯利康执行长PascalSoriot最终可能会难以抵制收购，但他应该能够得到一个更好的收购提案。

辉瑞最初提出的收购价实在不太阔气，对阿斯利康的估值为每股46.61英镑，其中70%以辉瑞股票支付，其余部分用现金支付。这较阿斯利康1月市值溢价约30%，对于一家正在复苏的大型企业而言，估值偏低。若合并成功，节省下来的成本将轻松超过这220亿美元的溢价。辉瑞10年前收购法玛西亚产生的协同效应就高达500亿美元。阿斯利康的股东也将反对以一家业绩和并购记录顶多算得上是马马虎虎的企业股票作为回报。

交易面临的税务结构问题也是一大软肋。其得要求美国当局同意让辉瑞基本保留美国企业的身份、但将课税所在地迁移至大西洋对岸。这将引发争议。据巴克莱估计，税率每下降一个百分点，辉瑞的净利就将增加2亿美元。

在回绝辉瑞时，阿斯利康就已经有洞见地点出这些问题。然而其拒绝的词令相当温和。此外，阿斯利康曾短暂进行交易协商的消息曝光后，气势就弱了一截。并购套利者将吸纳阿斯利康股票以伺机出售给辉瑞。

向外界公布这些消息后，辉瑞希望问题能够迎刃而解。美国税法规定若要将更换课税所在地，则外资持股比重需达20%，如果此收购能够符合美国税法规定，则辉瑞可望重新给出更高估值及更多现金。而Soriot可能需要一位救公司于水火的白衣骑士，但就像吉百利2009年遭遇卡夫食品KFT.N主动收购时一样，恐怕难见到白衣骑士现身。潜在的联姻对象包括赛诺菲、安进(AMGN.O)或默克(MRK.N)，不过很少有人愿意提出和辉瑞一样积极的税务结构，而在辉瑞可能再度提出收购前仅一个月时间，也没什么人愿意押注押注阿斯利康的重整成果。

辉瑞表示，下次收购提案将基于阿斯利康4月17日的股价。若提供30%的溢价，则每股估值为49英镑。花旗认为这只是刚刚达到阿斯利康的合理价格。此外，巴克莱估计，若从税收利益和协同效益来看，辉瑞可能应该将报价提高至多达56英镑。如果Soriot无法将辉瑞赶走，那么可以让辉瑞付出代价。(完)

(译文审校 张明钧)

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