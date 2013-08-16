《热点透视》央行为债券交易员带来轻松斩获收益的机会

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik/编译 隋芬

路透8月16日 - 决策者对于短期利率要比长期利率更加关切。因此长债市场才能不受约束地对经济改善前景做出反应。这是美国、德国和英国公债收益率曲线将进一步变陡的一个线索。

自5月初以来，美国和英国10年期较两年期公债的收益率(殖利率)溢价都上升了三分之二，分别达到245和219个基点，当前处在2011年以来的最阔水平。在德国，这个溢价升高了近一半至160个基点，目前接近今年的高位。

由于有了更多经济活动趋强的证据，上述国家各期限公债收益率都有上升。此外，英国公债收益率还因为市场担心物价涨势可能加快而受到推升。仅仅过去两天公布的经济数据就显示，欧元区在第二季摆脱衰退，而美国最近一周初请失业金人数继续下行，英国零售销售增长相当强劲。

短债方面，若不是各家央行承诺维持低利率直至复苏更加稳固，收益率涨势远不会有现在明显。长端方面，美联储还在购买一些较长期债券，而且英国央行仍有可能恢复其买债操作。这种量化宽松依然对收益率有些影响，但影响力比不上政策指引。

只要经济面消息保持正面且央行坚守承诺，收益率曲线变陡的趋势就会持续。既然遏制短期利率的承诺已经严重危及到尊严与信誉，决策者在敢于承诺长期利率之前定会三思。

收益率曲线是出了名的难以操控。央行官员常常给交易员的工作增加难度。但现在这种经济复苏和谨慎政策并存的阶段，倒似乎像是央行的馈赠。(完)