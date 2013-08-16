《热点透视》央行为债券交易员带来轻松斩获收益的机会

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik/编译 隋芬
路透8月16日 - 决策者对于短期利率要比长期利率更加关切。因此长债市场才能不受约束地对经济改善前景做出反应。这是美国、德国和英国公债收益率曲线将进一步变陡的一个线索。
自5月初以来，美国和英国10年期较两年期公债的收益率(殖利率)溢价都上升了三分之二，分别达到245和219个基点，当前处在2011年以来的最阔水平。在德国，这个溢价升高了近一半至160个基点，目前接近今年的高位。
由于有了更多经济活动趋强的证据，上述国家各期限公债收益率都有上升。此外，英国公债收益率还因为市场担心物价涨势可能加快而受到推升。仅仅过去两天公布的经济数据就显示，欧元区在第二季摆脱衰退，而美国最近一周初请失业金人数继续下行，英国零售销售增长相当强劲。
短债方面，若不是各家央行承诺维持低利率直至复苏更加稳固，收益率涨势远不会有现在明显。长端方面，美联储还在购买一些较长期债券，而且英国央行仍有可能恢复其买债操作。这种量化宽松依然对收益率有些影响，但影响力比不上政策指引。
只要经济面消息保持正面且央行坚守承诺，收益率曲线变陡的趋势就会持续。既然遏制短期利率的承诺已经严重危及到尊严与信誉，决策者在敢于承诺长期利率之前定会三思。
收益率曲线是出了名的难以操控。央行官员常常给交易员的工作增加难度。但现在这种经济复苏和谨慎政策并存的阶段，倒似乎像是央行的馈赠。(完)
(译文审校 郑茵)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。