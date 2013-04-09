《热点透视》葡萄牙的小型危机是欧元区问题典型写照

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 蔡美珍
路透伦敦4月8日 - 葡萄牙宪法法院只是在善尽职责。但从欧洲的角度来看，宪法法院否决政府削减公共部门特殊待遇的部分措施，却是一次最典型的失败。欧元区国家必须更积极解决造成经济迟滞的根本原因。
葡萄牙宪法法院驳回政府的部分节支措施，让总理科埃略(Pedro Passos Coelho)的反对者大感振奋。一些工会组织及在野的社会党宣称执政当局已经完全丧失合法性。葡萄牙政府驳斥有关提前大选的传闻，目前已经在规划替代性措施。
但科埃略究竟提出了什么残酷的节支措施？其实他的节支措施根本不算严苛，而且是正确的。法院禁止科埃略取消一项年度假日红利薪资，以及一些公共部门退休福利。这些待遇原本就不应该提供，更不用说获得宪法权利的保护。
就像其他许多同样经验，这场小危机将以丑陋的折衷妥协获得解决。遭到驳回的节支措施原本也只会为政府省下约13亿欧元的开支，是2013年预算财政紧缩计划的五分之一左右。政府当然会找出其他解决途径，因为欧盟执委会周日已经警告，它的坚持绝不会松动。那些节支数字将会再度拼凑出来，虽然是理论上而不是实质。
但在一个饱受经济衰退之苦、赤字及债务沉重的国家，保护公共部门待殊待遇，并非葡萄牙所需要的，欧洲亦然。虽然欧元区危机没完没了，主张严厉节支的声浪也很高，但现实情况是，多数国家的改革根本不够。在意大利，劳动法令改革遭到严重兑水稀释，如果换成是啤酒，绝对会被判违法。
但由于欧元区成员国不可能指望让本国货币贬值，积极改革便成了继续前进的唯一可行之路。葡萄应该修改宪法或重新释宪，而不是修改节支措施。如果各国希望继续留在欧元区，他们必须努力争取这样做的权利，克服阻力，而不是保护那些特殊待遇。(完)
(译文审校 李春喜)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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