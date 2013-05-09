《热点透视》葡萄牙顺利发债，德拉吉的虚张声势功不可没

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撰稿 Neil Unmack 编译 石冠兰

路透伦敦5月8日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉根本无需采取什么行动，他光虚张声势就能有效果。他有条件地承诺欧洲央行可能以合理利率买入主权债，藉以帮助成员国，这番说词安抚了市场。最新的焦点案例是葡萄牙，该国自接受救援以来今年首次发行10年期公债。其发行的30亿欧元公债受到投资者超过100亿欧元的申购，而明年葡国的融资需求还不到120亿欧元。

这次10年期公债发行具有象征性意义，因为这被视为该国符合“市场准入”的关键准则，该准则是欧洲央行最终购债的条件之一。这将葡萄牙推入了西班牙、意大利和爱尔兰已经进入的良性循环中，欧洲央行干预的可能性为政府和民间部门借款人都创造了有效支撑。现在可以放心认为这种支撑仍是有效的：有了市场的接纳，政府和央行都没有动用这项武器的强烈动机。

投资者愿意借款给葡萄牙反映了该国积极实施撙节举措和改革。2010年时，葡萄牙预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例达9.8%，今年则可望降至接近一半的水准，并有望录得40多年来首见的经常帐盈余。

葡萄牙发债还可以表明，央行在迫使投资者承担风险方面是多么不遗余力。经济成长乏力，他们就印钞，将低息进一步降低或延续更久，比如欧洲央行就时常抛出负利率的理念。零风险产品的利率处于极低水平，将投资者推向高风险证券。这一效应会进一步压低葡萄牙债券收益率。其10年期债券收益率仍较西班牙债券高超过140个基点，而1月为70个基点左右。