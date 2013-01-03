《热点透视》2013年市场可能回归老式风格

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox; 编译 杜明霞

路透纽约1月2日 - 市场在经历五年宏观经济乱局之后,终于可能会在2013年恢复常态.市场信号已经显示,关注焦点已经从央行干预,欧元瓦解或金融崩溃等系统性担忧转向企业、交易和基本面因素.这可能令市场面貌一新.

自从2008年金融危机从美国最东部开始点燃后,恐惧的阴云一直笼罩不去.雷曼兄弟破产后,有一点银行挤兑风吹草动的迹象都会引发焦虑.随后主权国家政府又出现麻烦,在雅典、马德里或法兰克福达成的协议带来了过山车式的反应.

在这种动荡时期,投资者持有哪种股票或者哪种资产类别通常无关紧要.除了黄金或美国公债等个别资产外,其余全部连锁走势.基本面分析几乎没有作用.

情况正在发生变化.标准普尔500指数股票之间的252日平均内部相关系数目前为40%左右.诚然,以历史标准来看,这比基金管理公司GMO计算的,1990年以来的平均系数30%要高.但与7月市场上涨前的60%相比,已有所下降,而且自2008年危机爆发以来,该系数从未跌破35%.

这意味着什么?对精明的投资者,特别那些在市场走势趋于一致时押注了的投资者来说,大放光彩的时候到了.同时,企业高管现在能够签订交易并怀有更大信心进行投资,而这样的决议会因他们的个人价值而斩获果实.在撰写热点透视时,我们可能转而更加侧重企业财务方面的内容.

风险犹存.欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和德国总理梅克尔努力营造的经济平静态势,可能被任何意外事件打破.意大利等国可能违背财政自律的承诺.中国经济成长放缓可能预示社会不稳定.而且最为重要的是,美国看起来有随时运转不良的风险.

市场作为预言者来说可能有瑕疵.不过,历经五年的宏观经济担忧之后,回归老式风格可能是最受欢迎的预言.(完)