《热点透视》一元店竞购战还有加价空间

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Kevin Allison；编译 王颖
路透芝加哥8月18日 - 现在看来，并购一元店其实代价不菲。Dollar General(DG.N)--姑且称之为General，周一加入了对同业折扣零售商Family DollarFDO.N的并购战，出价为现金97亿美元。这一出价超过稍早Dollar Tree(DLTR.O)达成的收购Family的协议；有人打趣说，该交易可缔造名为Family Tree(家谱)的公司。但两家竞购者都留有余地，甚至可在General报出的每股78.5美元以上再加几美元。
Dollar Tree之前同意以每股74.50美元的现金加股票价格收购Family；而General的报价为全现金支付，且较Family未受影响的股价溢价29%。除此之外，General与Family更相配的原因可能还在于，这两家公司均出售不同价位的商品，而Tree则真的只坚持出售价格最高1美元的商品。
迄今为止，两家竞购者可能还都留有加价余地。General预计，交易完成后每年将产生至多6亿美元的协同效应。假如不追求虚无缥缈的营收增长，而是通过削减成本，确保每年实现5亿美元的协同效应，那么税后现值成本节省额或接近29亿美元。这意味着，理论上讲General可出价将近每股86美元，而不致损害股东价值。
但如果Family最终花落General的话，则必须向Tree支付3.05亿美元的终止费，合Family股票每股2.68美元。这样一来，General可能不会亮出最高价。
Tree也可能会提高报价。其最初每年3亿美元的协同效应目标不算高，仅为合并营收的1.6%。把这个数字提高到4亿美元，那么将出价提至每股81美元是合理的。由于Tree不存在终止费的问题，所以这个价格可能比表面看起来更接近General的实际出价上限。
目前看来，General的全现金报价具有优势。此前该公司执行长Rick Dreiling甚至同意为完成此项交易推迟退休。但Dollar Tree要真想达成交易，也可以再把报价提高几美元。(完)
(译文审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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