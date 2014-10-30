《热点透视》量化宽松是新兴市场的刀头蜜

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee；编译 洪曦
路透新加坡10月30日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)长达六年的量化宽松货币政策，既给新兴市场带来了稍纵即逝的回报，也为其带来了更为持久的伤害。
美联储接近4兆(万亿)美元规模的买债计划，只是临时性地抬高许多发展中经济体的增长率；与此同时，也催生了一波信贷热潮。如今美国已经宣布停止量化宽松，新兴市场蓦然发现自身处在一个尴尬的境地：负债很高，却又难以提高产出以偿还贷款。
热点透视分析的23个新兴市场中，有17个国家的民间债务相当于国内生产总值(GDP)比率远高于美联储出台QE前的平均水准。
这种现象在亚洲小型、开放的经济体身上表现得尤为明显。香港总信贷规模相当于GDP比率激增至250%。新加坡的比率则升至近140%。有九个发展中经济体的政府贷款规模大幅上扬。捷克共和国公共债务相当于GDP比例为40%，较QE推出前的平均水准高出一倍。马来西亚政府债务相当于GDP比例增加了10%。
经济成长率上升，也许是扩大借贷规模的理由，不过这个条件在2010年下半年时就不成立了。23个新兴市场中，大约一半国家的平均经济成长率远低于QE推出之前--其中包括俄罗斯、泰国和南非。
量化宽松帮助发达经济体避开长期滑坡，但未能提振这些富裕国家的需求。一旦美国财政刺激计划退去，欧元区也选择撙节措施，它们对新兴市场的进口需求将回落。中国经济放缓让一切更是雪上加霜，那些石油、煤和金属的出口国尤其倒霉。
QE的效应可能还不够深远。这项政策依赖银行业创造信贷，但却碰上发达经济体贷款需求欠佳的时机。治疗最终需求疲软更有效的办法，也许是把印出来的新钞直接发送给家庭。更为稳健的出口，或许也会让新兴市场可以用更少的负债达成持续成长。要是之前就这么做，这些新兴国家所获得的好处不会只是昙花一现，所承受的痛苦也不会持久不退。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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