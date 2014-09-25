《热点透视》全面量化宽松不对症 难治欧洲低通胀

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 李爽
路透伦敦9月24日 - 投资者仍然没有被欧洲央行(ECB)提振欧元区通胀的举措强烈触动。虽然这可能增强欧洲央行启动购买公债计划的理由，但这种激进举措也可能无无济于事。
欧洲央行青睐的通胀预期指标，反映出外界越来越怀疑货币政策能否提振接近于零的欧元区通胀率。该通胀预期指标显示投资者如何看待未来五年的物价走势。8月，德拉吉暗示将采取有力措施以进一步放宽货币政策，之后该“五年、五年远期”损益平衡通胀率短暂反弹。但涨势并未持续太久，该指标本周已测试纪录低点1.91%，即便欧洲央行9月降息、公布购买资产支持证券和担保债券的计划，并推出面向银行业者的长期贷款计划。
的确，投资者的预期可能过于悲观了。上周，银行对第一轮欧洲央行贷款的需求不强令人失望，但12月份还将提供一批贷款，到时候可能吸引更多需求。而且，欧元下跌将有助于提振通胀率。一般来说，欧元贸易加权汇率每下降10%，会使通胀率提高0.4-0.5个百分点。欧元自3月以来已跌4.6%，而且将继续走低。
但通胀率维持在低位的时间越长，通胀预期就越发下降，欧洲央行也就越难避免采用更猛烈的疗法。德拉吉在4月演讲时称，若中期通胀前景恶化，则有必要实施更广泛的资产购买计划。本周他还指出，欧洲央行可以在必要时使用更多非常规举措。
不过购买政府公债可能不是正解。主权借款成本下降应该可以渗透至经济，但若家庭觉得生活不稳定或者太贫困而不借款，那么此举就无助于经济。美国和英国的量化宽松举措并没有推升通胀的明确目标，而且以往按经验表明，这种购债举措并不一定保证会实现通胀目标。
所以，德拉吉继续敦促各国政府来发挥作用也就不足为奇了。(完)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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