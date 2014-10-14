《热点透视》量化宽松退出在即 实体经济重归投资者视野

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 于春红

路透伦敦10月13日 - 经济史学家可以把过去五年冠名为量化宽松时期。量化宽松(各央行印钱的客气说法)向几乎所有的金融市场都注入了成本极其低廉的资金，支撑或推高了物价。而这一时期正在走向终结。随着投资者克服对货币政策的依赖，他们不得不关注实体经济。然而实际情况却不那么乐观。

诚然，量化宽松时期尚未完全结束。日本仍在继续实施，而欧元区基本上刚刚开始推行。但对投资者来说最重要的美国，本月将结束量化宽松措施。尽管近期经济数据总体呈正面，但货币政策因素令美股标准普尔500指数自9月19日以来下跌5%。

不过金钱不是万能的。虽然欧洲央行实际上正在放宽政策，但欧洲Stoxx指数仍下跌8%。投资者似乎正在关注实体经济令人担忧的迟滞表现。

此外，货币政策不能完全解释7月25日以来布兰特油价下跌19%的原因。需求增长疲弱是主要原因，尤其是新兴市场，不过沙特的石油政策可能是另一原因。

大宗商品卖家不是受许多发展中经济体缺少动能影响的唯一群体。投资者们正在惊恐于一个模式的失败。曾几何时，中国、俄罗斯和巴西一度被寄望是未来数年全球经济增长的坚强堡垒。而如今这金砖四国的三个，不再被认为是安全的港湾，每一个都面临巨大的经济难题。

决策者的弱点更让人害怕。从法兰克福到北京，各国政府及央行官员都在苦苦寻找刺激经济增长的方法。他们不愿意进一步尝试财政和货币措施，而国内政治又限制了改革计划。对于国际货币基金组织(IMF)非常明智的建议--增加基础设施投资，多数国家将置之不理。

那么对于后量化宽松时期，我们或可以取名“萧条时代”。(完)

(译文审校 王洋)

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