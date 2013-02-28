《热点透视》英国央行副总裁的负利率构想恐怕经不起现实考验

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撰稿 Edward Hadas 编译 张明钧

路透伦敦2月27日 - 若银行业者的行为和货币理论中描述的一模一样,那么负利率会是一个非常合理的构想.只要一想到要付钱才能将资金存在央行,放款意愿低落的银行就会受到刺激而采取行动,信贷将会因此开始流动,而经济也将随之成长.不过这样的构想禁不起现实的考验.

英国央行副总裁塔克周二在下议院财政委员会听证会上提出采用负利率的可能,但他也表示"这是非同寻常的做法".他的审慎态度反映出现实而非理论的考量.

按理说银行放款活动现在应该很活跃.目前0.5%的政策利率远低于通帐率,因此从实质利率来看,他们从央行借入资金还会收得好处,而若存放资金在央行并领取0.5%的利息,就得付出代价.然而英国放贷活动仍旧迟滞,与其他发达国家同病相怜.

据货币理论解释,这一明显非理性的行为是肇因于银行或借款人规避风险.为了消除相关疑虑,理论指出央行官员应该进一步压低资金成本,并降低资金的取得难度--就是量化宽松到提供免费资金的程度,在此同时要让银行为其毫无作为付出代价,以使银行审慎行事的成本提高.

这很难说是一个谬论,因为明显的失灵总是能用避险行为来解释.但实际上,无论有什么其它力量在阻碍经济活动,货币政策都已显示其难以抗衡.过去10年内的多数时间,利率都接近零或呈现负利率,但对于产出却没有带来明显的正面效果.