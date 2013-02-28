《热点透视》英国央行副总裁的负利率构想恐怕经不起现实考验

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 张明钧
路透伦敦2月27日 - 若银行业者的行为和货币理论中描述的一模一样,那么负利率会是一个非常合理的构想.只要一想到要付钱才能将资金存在央行,放款意愿低落的银行就会受到刺激而采取行动,信贷将会因此开始流动,而经济也将随之成长.不过这样的构想禁不起现实的考验.
英国央行副总裁塔克周二在下议院财政委员会听证会上提出采用负利率的可能,但他也表示"这是非同寻常的做法".他的审慎态度反映出现实而非理论的考量.
按理说银行放款活动现在应该很活跃.目前0.5%的政策利率远低于通帐率,因此从实质利率来看,他们从央行借入资金还会收得好处,而若存放资金在央行并领取0.5%的利息,就得付出代价.然而英国放贷活动仍旧迟滞,与其他发达国家同病相怜.
据货币理论解释,这一明显非理性的行为是肇因于银行或借款人规避风险.为了消除相关疑虑,理论指出央行官员应该进一步压低资金成本,并降低资金的取得难度--就是量化宽松到提供免费资金的程度,在此同时要让银行为其毫无作为付出代价,以使银行审慎行事的成本提高.
这很难说是一个谬论,因为明显的失灵总是能用避险行为来解释.但实际上,无论有什么其它力量在阻碍经济活动,货币政策都已显示其难以抗衡.过去10年内的多数时间,利率都接近零或呈现负利率,但对于产出却没有带来明显的正面效果.
塔克发表证词后的诸多引人瞩目的新闻标题,帮助解释了政策失灵成因.消费者、企业及银行感觉自己置身的金融世界有着许多令人困惑的货币讯号,让人看不清方向.他们对于货币刺激政策的回应不是朝着决策者想要的方向前进,反而是害怕地站在原地不动.批评激进货币政策的人士,将努力用货币政策改变人们心意的做法,比喻成重拳打在棉花上.负利率可能只会让经济更施展不开拳脚.(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。