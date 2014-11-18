《热点透视》监管者掉转枪口直指银行业薪水 或以债券形式付酬

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliott；编译 朱晓军

路透伦敦11月17日 - 抨击银行业员工奖金的做法已经过时了，监管者现在瞄准的是薪水。英国央行总裁卡尼11月17日称，金融业或需要新规，好让“固定薪资也有风险”。他认为在底薪方面可以效仿美国的想法，部分用债券支付。这个想法倒是合理，不过实施起来有点难度。

欧洲已采用奖金上限制度，此举推动银行员工的薪水上涨。若发生危机，将更难追讨奖金，因为欧洲薪酬总额中能够递延变动的部分减少。面对自身不当行为或过度冒险造成的亏损，银行员工受到的冲击可能比其他股东还更小。

向银行员工支付债券，是纽约联邦储备银行总裁杜德利最近的提议，但他似乎想的是奖金而非薪水。英国央行的想法是，银行员工所领的底薪有一半是现金，另一半在若干年等待期后以债券形式兑现。如果银行在此之前已经破产，这部分债券将用于自救，而银行员工将基本两手空空。

银行也许能说服员工在签署新聘用合同时纳入这些条款。但是，对于监管者或员工，设定适宜递延期长度的难度都将更大。国际货币基金组织(IMF)一项近期调查显示，信贷周期最长可能持续9-20年。卡尼等人或将面对的另一个问题是，又将出现与欧盟奖金上限相抵触的情况。欧洲银行业管理局对该上限的初步分析指出，银行用于弥补上限规定影响的“津贴”其实就是变相的奖金。换言之，固定薪水就应该是固定的，而包含变动因素就不算是固定薪水。

以债券方式支付薪酬，可以让股东和银行员工结成紧密联盟。实际执行却不容易。但至少有一家监管当局已经把辩论焦点从奖金转向了整体薪水。(完)

(译文审校 戴素萍)

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