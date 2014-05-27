《热点透视》更严格的金融监管可能挑战非流动性禁忌

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas；编译 杜明霞

路透伦敦5月27日 - 流动性是金融机构带来的一个好处。当人们可以相对容易地将资产变现或者进行交易时，生活会比较好过，存下来的钱也更多。在金融世界里，流动性多些总比少些要好，而非流动性则是一项禁忌。现在，这项禁忌正受到挑战。

尚不清楚2008年后颁布的众多新法律和法规的全面影响。但是，有一个影响非常明显：投资银行已经决定，有些交易不能获得足够高的资本回报，所以撤回这些业务。

数字很惊人。金融业咨询公司Coalition发现，10大金融机构的交易营收较2010年峰值下滑了28%。同时，瑞士信贷的分析师计算发现，到去年年底，这些银行资产负债表的交易资产减少了17%。

非流动性禁忌的信徒认为，银行家的撤退会带来可怕后果。投资者由于缺乏在想要出脱仓位时能否顺利出脱的信心，会谨慎买入并草率卖出。这会导致一个不可避免的结果，那就是投资减少，且波动性升高。

迄今为止，尚没有出现这种系统性问题的迹象。当然，现在下定论还为时过早。资本更充足、更为规避风险、资产更少的银行，在阻止市场溃败方面的能力，最终可能还比不上六年前高杠杆的银行业者。

但是看起来，蒸发掉的流动性主要影响的是投机客，而不是长期资本的提供者。这意味着消失的流动性中，大多数可能是基于小道消息而做出的惊慌失措的交易，以及会放大微弱市场波动的杠杆交易。这些交易没有更广泛的目的，因此如果打消了这种交易，那真是太好了。

此外，金融流动性不过是一种经济小说--真正的投资，不管是实体资产还是长期债券--实际上都没有流动性。银行业者需要正视他们交易这种资产的能力，并对这些交易收取合理费用。非流动性是一个值得打破的禁忌。(完)