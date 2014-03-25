《热点透视》富裕国家拼出口恐拼出问题

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 郑茵
路透新加坡3月25日 -富裕国家正走向“出口成灾”。连续八个季度，发达经济体的商品和服务出口都超过了进口，暗示作为一个整体，他们正趁着全球需求增长之机大力发展经济，这些需求增长多数来自新兴市场。不过，这种成长策略不仅自私，而且可能弄巧成拙。
情况已经有了相当大的变化。根据热点透视的分析，2004-2007年期间，经济合作暨发展组织(OECD)成员国的贸易逆差一度曾相当于整体生产总值(GDP)的1.23%。到2013年第三季，34国的贸易顺差相当于GDP的0.55%。
这种策略的自私性显而易见。净出口可以对GDP作出贡献。因此净出口的增加会给人带来经济扩张的感觉。在2008年金融危机过后六年、国内消费和投资仍难以增长的国度里，经济成长的消息肯定是大受欢迎的。
富裕国家国内需求不振，只能依赖净出口：(link.reuters.com/wuc77v)
但这种策略最终会弄巧成拙。富裕国家不可能无限制地把自己的货物输出到发展中国家，因为进口国用于支付货款的货币，可能会因为美国收紧货币政策而兑进口国货币突然跳涨。
新兴市场想要寅吃卯粮，需要依靠贷款人和投资者，但他们通常都是靠不住的朋友。此外，新兴经济体的支付能力目前也承受压力。由于西方需求疲弱，新兴国家的企业出口物价持续下滑--或者说上升得不够快。
新兴市场眼下这场动荡将会严重冲击发达世界。发展中国家如果出现投资荒，OECD国家的净出口就会降低。同理可证的是，中国经常账盈余与GDP之比从2007年的10%降到去年的2.5%，为其它国家腾出成长空间，但若人民币显着贬值，则其他国家的成长空间就会减少。
富裕国家在出口的同时若不能以进口加以平衡，根本无法实现长期繁荣；很快，用不着大规模的贸易战就能发现，这种成长策略只不过是一项失败的权宜之计。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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