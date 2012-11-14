《热点透视》风险资产的游移态势或发展成一波回调

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 洪曦
路透伦敦11月13日电---量化宽松今年帮到了市场,但一种全球性的担忧正在回潮.股票和大宗商品等风险资产开始陷入波动,而且可能愈演愈烈.涌入美元和避险资产的常见做法很可能再次上演,一些避险资产的价格已然畸高.
在美国总统奥巴马成功连任後,没什麽理由会看到美国联邦储备委员会(美联储, FED)主席伯南克很快被替换,而他的量化宽松也会持续.但是,纵使联储每月向经济中注入400亿美元,日本央行也在10月底将资产购买计划扩大了11兆(万亿)日圆(1,390亿美元),也仍未拉高上周的股市.要担心的因素太多了.
美国财政悬崖给经济成长带来的风险显而易见.而在美国之外,经济成长也很衰弱.欧盟执委会已将2013年欧元区成长预估从1%大砍至0.1%.欧元区的衰退又拖累了出口导向的亚洲经济体.日本第三季国内生产总值(GDP)萎缩0.9%.
不过,欧元区的问题远不止是经济衰退.即使欧洲各国政府继续不情不愿地帮助希腊,欧洲央行所提出的直接货币交易(Outright Monetary Transactions)也不过就像该央行总裁德拉吉所说,只是"紧急支持"而已--并不能解决危机.在西班牙,经济衰退和失业都在恶化.意大利和葡萄牙也景况不佳,甚至法国也有麻烦.各国政府必须做得更多.
市场在刺激政策之下走到极端水平,这本身也是一个问题.美国、德国和英国的10年期公债收益率均远低於2%,日本10年期公债收益率不到1%.股市扩大了自2009年低点的涨势,但温和的经济成长正侵蚀美国企业的营收与获利.大宗商品也受到量化宽松政策的推动,涨到了令人怀疑的高位.
若担忧情绪压过了量化宽松带来的支撑效果,股市与商品可能会再度下挫,而避险公债的收益率会跌到更极端的水平.
与此同时,美元势必会升值.美联储的量化宽松增加货币供应,损及美元,但是恐惧情绪--特别是如果欧洲占据主导成分--将迫使投资者出脱欧元,转而买入美元.
对於大宗商品价格来说,美元走强将加剧投资者涌向安全资产.其结果--基本原料价格降低--将有助於全球经济、缓解通胀(特别是在新兴经济体),并让消费者受益.
但市场的回落将让我们再次看到量化宽松的局限.这种政策无法解决根本上的财政、偿付能力和竞争力问题,也不能永久地消除担忧.量化宽松把市场推到了极端水平.而忧虑情绪的重现可能会导致快速而痛苦的回调.(完)
--译文审校 隋芬
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。