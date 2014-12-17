《热点透视》卢布崩跌令俄罗斯危机愈陷愈深

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon

路透伦敦12月16日 - 俄罗斯央行的救援只成功两小时左右。央行午夜紧急调升利率，由10.5%升至17%的决定，对市场造成的震撼效果，一开始确实足以阻止卢布延续12月15日大贬近12%的跌势。但卢布很快就恢复下跌，频频改写纪录新低，央行的抢救行动简直像是从未发生过。因此俄罗斯高层已经没有什么短期对策选择。更长远来看，唯有结束与乌克兰的对峙以及欧美相关制裁措施，或是油价大幅上涨，才有可能稳定市场。但这两种情况短期内都不太可能发生。

俄罗斯央行预测，若油价维持在每桶60美元附近，明年俄罗斯经济将被推入深度衰退，这项预测引发了卢布贬势。石油收入缩水，加上制裁措施导致外币融资篑乏，不难理解为何俄罗斯企业会持续囤积美元，以支应2016年年中之前约达1,380亿美元的偿债需求。今年以来，对卢布贬势一直相当冷静的个人存款户，最近几天可能也在加紧把存款换成美元，因而引发央行采取闪电大幅升息的震撼路线。

油价与卢布汇率走势对照图(tmsnrt.rs/1Ah2St0)

如今震撼效果落空，现在的问题就是央行接下来还能作什么。央行如果要从高利率退下，绝对会导致卢布进一步走软。但是如此高的借贷成本，将加剧经济困境。更多违约事件将接踵而至，原本已经疲软的银行体系，将有更多坏帐产生。央行也可以坐等卢布自己找出底部。央行曾暗示，如果油价在每桶60美元左右企稳，央行愿意干预汇市为卢布护盘。但这是个很大的假设，因为布兰特原油在12月16日已经跌至59美元以下。

某些俄罗斯官员无疑会很乐意考虑更激烈的措施，像是严格资本管制。这可能使俄罗斯回到旧苏联计划经济的黑暗时代。俄罗斯总统普京已经多次排除采用这类作法的可能性。但普京已经被逼到极限，又面临卢布恐慌，或许他很快就会觉得除了这样作别无选择。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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