《热点透视》俄罗斯用天然气让中国站到了自己一边

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

路透香港5月21日 - 俄罗斯跟中国签下了期待已久的天然气协议，给中国来一个大大的熊抱。在关系日趋冷淡的欧盟市场之外，俄罗斯终于找到了一个新市场。中国国内政策性低价给石油巨头中国石油(601857.SS)造成的损失，也可以借机减少一些。然而，这项协议的耀眼光芒，却也击碎了中国所标榜的政治中立。

俄罗斯现在很需要朋友。俄国供应的天然气，占到欧盟能源总需求量的三分之一，而欧盟国家一直想减少对它的依赖，特别是尝过2009年纷争导致天然气供应中断的经历之后。俄罗斯并吞乌克兰南部克里米亚地区，又让矛盾进一步激化。从阿塞拜疆等地通往欧洲的新管线，修建的本意就是要减少莫斯科手中的筹码。

中国对俄罗斯而言是个更友善的客户。中国具有稳定的需求，而在此之前，中国对能源如饥似渴的需求，看起来只能通过澳洲或美国液化天然气相对更不方便的来源而获得满足。根据新签署的协议，俄罗斯国营能源集团Gazprom将向中石油每年供应多达380亿立方米天然气。按照Alliance Bernstein的数据，这是中国2018年需求目标的12%左右。

这个时机对中石油非常有利，该公司掌握着中国所有天然气进口管线。中国政府规定的价格低于市场水平，让中石油蒙受亏损。中信里昂证券的分析显示，中石油天然气的平均售价为每千立方英尺6.30美元。而进口中亚天然气的成本约为每千立方英尺10美元，进口液化天然气为15美元左右。因此中石油去年在天然气进口一项上面亏损约420亿元人民币(67亿美元)。用中俄协议哪怕只是取代一点点液化天然气进口，都不无小补。

这其中也有一个大问题：这个协议会让中国陷入什么样的立场？的确，扩大天然气进口供应源，可以减少依赖不够环保的煤炭发电，取得更廉价的供应，也为中国国内天然气价格的市场化改革提供了条件。然而代价就是，中国将被看作是俄罗斯的盟友。俄罗斯似乎愈来愈不在乎国际社会对其强硬外交政策的看法。对北京方面而言，便宜的天然气是用牺牲政治中立换来的，而政治中立原本已为中国的贸易和投资开启无数机会。这一损失是无法很快弥补的。(完)

(撰稿：Ethan Bilby 编译：郑茵 译文审校： 蔡美珍)

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