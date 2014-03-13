《热点透视》屋漏偏逢连夜雨 俄罗斯给困顿的新兴经济体带来额外一击

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell;编译 许娜
路透伦敦3月12日 -BRICs(金砖国家)或许可以简短为BICs。俄罗斯军事干预乌克兰，不仅给本国经济，也给问题重重的其它新兴经济体带来巨大冲击。对全球经济而言，也不是好事，因为资金流转向既吹大了发达市场泡沫，也降低了其防御性。
俄罗斯首当其冲。卢布暴跌迫使央行加息1.5个百分点至7%，这会加大本已疲弱的经济的负担。资本外逃将加剧，投资者信心动摇，而且这不是短期现象。
受害面也在扩大。根据基金追踪公司EPFR的报告，1月1日至2月5日期间，新兴市场股票基金资金外流186亿美元，超过2013年全年的152亿美元。俄罗斯在乌克兰的动作，可能会吓跑更多投资者。
这不利于其它新兴经济体。虽然印度卢比近期走坚，但其与巴西雷亚尔在过去一年已下跌很多，迫使两国的政策利率上调。巴西利率现为10.75%，而今年国内生产总值(GDP)预计仅将增长1.7%。1月政府预算赤字与GDP之比升至3.6%，为2009年以来最高。巴西的情况可谓不尽人意。
至于中国，信贷增长和汇率忧虑，及出口放缓都让投资者惴惴不安。1月和2月出口总和较上年同期下滑1.6%。2013年欧盟从全球其它地区的进口下降了6%。BRICs无法再仰赖出口作为拉动经济增长的引擎。此外，对许多新兴经济体具有重要意义的大宗商品价格，也已下跌。
新兴经济体走软反过来拖累了发达经济体，但新兴经济体忧虑也给发达经济体带来了意外的收获。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周承认，资金撤离新兴经济体，是欧元区二线国家公债收益率下滑的幕后推手。与此同时，发达国家股市上涨。
问题是，新兴经济体疲软不利于全球经济成长，以及发达国家企业的获利。当经济成长缓慢而市场价格上扬时，资产价格泡沫便会滋生。俄罗斯实在是给了BRICs乃至全球不合时宜的一击。(完)
(译文审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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