《热点透视》是时候该考虑绩效与薪资而非与奖金挂勾了

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas；编译 杜明霞

路透伦敦2月28日 - 欧盟将限制银行业员工奖金相当于固定薪资的比例。对薪酬进行微观政治管理具有瑕疵，但是在大多数企业这种规定可能符合经济现实。若薪酬反映绩效，那么全部薪酬中占大头的将是固定薪资。

员工－不管是保安人员、银行信贷员还是执行长－每年的工作任务都大致相同。工作会有一定难度。不过一天天的对比显示，大多数工作岗位都包含相当多的重复性工作。此外，很多员工的表现基本一致。对雇主来说，制定薪资时应更注重工作岗位价值，而非员工价值。

这种模式存在一个问题。若根据工作岗位将薪资定为100%，会忽略实际上员工表现会略有不同这一点。该问题可以通过一些相对较小的调整得到解决。根据较差的绩效制定薪资，那么一般员工就可以得到点奖金，而且优秀员工的奖金会更多。

通常这些奖金应会相对较少，因就特定工作岗位而言，卓越表现和可以接受的表现之间的差异相对较小。在一般工作岗位和行业，奖金占固定薪资的比例大概为10-30%。若超过该范围，则意味着对工作岗位的定义不够完善，或者标准薪资的水平太低。

奖金有时候是根据企业业绩而非个人绩效来发放的，但这样也没多大意义。每年利润率的变动很少超过一个百分点，而且就算出现变动，首先也应属于股东，而不是员工。

当然，销售人员经常会有佣金，而且手艺人的工资有时按件计算。但是向标准普尔500成分股公司中那些表现一般的财务长发放固定薪资两倍的奖金，却没有充足理由，而根据薪酬谘询公司Mercer的估算，2011年情况却是如此。财务长的绩效差异还没有大到让奖金占薪资比例会有如此之高的程度。

为何银行员工要与众不同呢？各银行辩解称，薪酬波幅大是因为他们的业绩变动很大。就算这是对的，也不能作为奖金变动很大的论据。这反映出银行的业务模式存在缺陷。他们应该努力争取稳定收入，而不是可变的薪酬。(完)

(译文审校 张明钧)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。