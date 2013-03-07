《热点透视》三星入股夏普只是杯水车薪

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen

路透香港3月6日 - 夏普(6753.T)找到了最不可能的朋友。这家资金短绌的日本电子大厂得到了来自宿敌韩国三星(005930.KS) 1.1亿美元的资金。该入股案代表了对夏普投下重要的信任票。但夏普净负债高达110亿美元，其将需要更多的资金投资，才能脱离危险区。

乍见之下，对于该入股案的正面反应看来过度。夏普的市值跳增约5亿美元--将近是三星投资额的五倍。然策略上的效益是难以量化的。夏普可以获得供应液晶显示器(LCD)的长期合约，但三星本来就是客户，因此很难说入股案究竟可以带来多大的新财源。另一方面，推测三星急欲锁住一家可能想要和苹果或者积极的中国新制造商等对手做更多生意的供应商。

截至去年12月底，三星手上的净现金超过110亿美元，该入股案对其来说只是九牛一毛。但对夏普的帮助也是杯水车薪，截至2012年底夏普的净负债就与三星入股规模相当。去年12月美国制造商高通已对夏普进行类似规模的投资，三星的入股明显说明也有其他电子公司相信夏普可以改头换面。此外，意义深远的是夏普一直能够得到在日本银行业和制造商的封闭圈之外的援助。日本的银行和制造商通常会扶助该国境况不佳的企业。

尽管如此，夏普的资产负债表仍需要大刀阔斧地整顿。夏普已经和银行敲定协议，可以涵盖一直到2014年的再融资需求，并透过削减支出而在最近一季交出难得的营业利润，这给夏普带来一些喘息机会。日圆近来贬值或许可以减轻国内出口商的压力，并协助刺激股价大涨。自11月以来夏普的股价已大涨一倍。然夏普若希望脱胎换骨，就必须偿还更多的债务。或许夏普可以要求它最新的股东在大量增资上助一臂之力。(完)

(编译 戴素萍; 审校 李爽)

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