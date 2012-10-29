《热点透视》三星应将智能手机丰厚利润部分派发给股东

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold; 编译 郑茵
路透香港10月26日电---三星电子(005930.KS)没办法让投资者像消费者青睐三星智能手机那样看好其股票.自从该公司在9月输掉一场与苹果(AAPL.O)关系到10亿美元的官司以来,股价已有所回升,然而,对於一家每次推出新款Galaxy智能手机似乎都会创造获利纪录的公司而言,目前的股价未免太低了.将手头的277亿美元现金派发一些给股东,也许有助於消除他们的疑虑.
三星第三季净利跳涨91%,达到60亿美元.第四季因为要消化与苹果诉讼相关的罚金并面临iPhone 5和iPad Mini的冲击,获利可能略有下降,即便如此预计仍会较上年同期增长65%.这样算来,三星股价虽在过去12个月中上涨41%,但以业绩预估计算的市盈率(本益比)仍只有8.9倍左右.其韩国同业LG电子的市盈率有16倍,韩国股市的平均市盈率更是达到53.诚然,三星是一家全球性的企业,要面对不确定的经济形势,但全球电子企业的平均市盈率也达到33倍左右.苹果股票的市盈率将近14倍.
投资者认为三星无法维持这样的上升速度,尤其是公司获利有一半以上来自变幻莫测的手机市场,他们这麽想不无道理.然而,花旗和瑞士信贷预计该公司明年获利将增长26%.三星现在的股价也就比拆分折卖价值高26%而已.
解决这一问题的办法之一或许是拆分三星不太赚钱的业务,譬如半导体业务,虽然利润率仍然不错,但利润下降.垂直合并有助於降低元件成本,为产品开发提供资金并对冲来自竞争的风险.
更好的办法是三星增加对股东的现金派发.截止9月底,该公司已坐拥277亿美元现金--是未偿还债务的将近两倍.三星可能需要积累一些现金用於投资.但并不需要持有更多.即便只是把自由现金流派发给投资者,其派息也将提高五倍以上.如果说投资者不相信三星能继续取得出人意料的表现,那就把资金返还,挑战他们去找更好的标的.(完)
--译文审校 王冠中
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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